Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ – Στο επίκεντρο η Ανατολική Μεσόγειος

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι (Badr Abdelatty), είχε την Τρίτη (20/10) ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με επίκεντρο τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε εν μέσω των νέων εξελίξεων που αφορούν τη συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, ζήτημα για το οποίο η Αθήνα έχει διατυπώσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της.

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Τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών

Σύμφωνα με ανάρτηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ, η συνομιλία επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις των εξελίξεων στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.

«Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από το Μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΥΠΕΞ.

Στην ανακοίνωση δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας ούτε αναφέρεται εάν συμφωνήθηκαν συγκεκριμένες κοινές πρωτοβουλίες.

Στο επίκεντρο των διπλωματικών εξελίξεων το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η επικοινωνία Γεραπετρίτη – Αμπντελάτι πραγματοποιείται στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019.

Η Ελλάδα αμφισβητεί τη νομιμότητα της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι παραγνωρίζει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες και δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η Αίγυπτος αποτελεί σημαντικό συνομιλητή της Αθήνας για ζητήματα θαλάσσιων οριοθετήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς οι δύο χώρες έχουν υπογράψει από το 2020 συμφωνία μερικής οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

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Η νέα τηλεφωνική επαφή εντάσσεται στις διπλωματικές διαβουλεύσεις που ακολουθούν τις εξελίξεις στη Λιβύη, με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να θέτει στο επίκεντρο την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.