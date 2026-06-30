Δημοσκόπηση ALCO: Κάτω από 10 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΕΛΑΣ – “Κλειδί” οι αναποφάσιστοι

Τους αναποφάσιστους καλείται να βάλει στο “στόχαστρό” της η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της ALCO για τον FLASH.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση και αναδιατάσσει τους συσχετισμούς στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Το κυβερνών κόμμα εμφανίζει αντοχές, αλλά παραμένει σε απόσταση ασφαλείας από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

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Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεν την πρωτιά, όμως η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα ενισχύεται, ενώ το υψηλό ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου κρατά ανοιχτή την εκλογική εξίσωση. Το βασικό πρόβλημα για το Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι μόνο η φθορά, αλλά το πού θα καταλήξουν οι ψηφοφόροι του 2023 που σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24%, οριακά ενισχυμένη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ALCO για τον FLASH. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, καταγράφοντας άνοδο περίπου δύο μονάδων μέσα σε έναν μήνα. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,4%, ενώ η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού υποχωρεί στο 7,8%, από 9,5%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου, που παραμένει υψηλό, στο 15,7%. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,4% εμφανίζονται κάτω από τα όρια πολιτικής επιβίωσης, καθώς δείχνουν να πιέζονται ασφυκτικά από τα νέα σχήματα που έχουν δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Στον χώρο της αντιπολίτευσης, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα δείχνει να εδραιώνεται ως δεύτερη δύναμη, ενισχύοντας τα ποσοστά της και αλλάζοντας τους συσχετισμούς. Η άνοδός της συμπιέζει κυρίως τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εμφανίζεται πλέον σε οριακά ποσοστά.

Την ίδια ώρα, η πτώση της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται να δημιουργεί χώρο για ανάκτηση ποσοστών τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από την Ελληνική Λύση. Το ΠΑΣΟΚ, με 10,4%, παραμένει στην τρίτη θέση, αλλά εξακολουθεί να απέχει από τη δυναμική που θα του επέτρεπε να αμφισβητήσει ευθέως τη δεύτερη θέση.

Οι αναποφάσιστοι

Το μεγάλο στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η επανασυσπείρωση της εκλογικής βάσης της ΝΔ. Η συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος μετράται στο 58%, ενώ το 24% των ψηφοφόρων της ΝΔ του 2023 δηλώνει σήμερα αναποφάσιστο. Εκεί βρίσκεται και ένα από τα βασικά «κλειδιά» της προεκλογικής στρατηγικής του Μεγάρου Μαξίμου.

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Το εύρημα είναι κρίσιμο, καθώς δείχνει ότι η ΝΔ δεν έχει χάσει οριστικά ένα μεγάλο τμήμα της προηγούμενης εκλογικής της δύναμης, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να το επαναπατρίσει. Με απλά λόγια, η μάχη της αυτοδυναμίας περνά μέσα από τους ψηφοφόρους που απομακρύνθηκαν, αλλά δεν έχουν ακόμη επιλέξει νέο πολιτικό σπίτι.

Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, το 21% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ΝΔ θα πρέπει να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Η απάντηση αυτή είναι πιο ισχυρή μεταξύ των γαλάζιων ψηφοφόρων σε σχέση με τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ενώ ενδεικτικό της ρευστότητας είναι ότι το 55% δεν εκφράζει άποψη για το ποια θα μπορούσε να είναι η λύση σε ένα τέτοιο σενάριο.

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Το «κόμμα Σαμαρά»

Πρόσθετο πονοκέφαλο για τη ΝΔ προκαλεί το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Το 11% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα τέτοιο σχήμα. Το ποσοστό μπορεί να μην εμφανίζεται εκ πρώτης όψεως εντυπωσιακό, ωστόσο αποκτά βαρύτητα λόγω της δεξαμενής από την οποία αντλεί.

Σύμφωνα με τη μέτρηση, ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να βρίσκει ακροατήριο τόσο στους ψηφοφόρους της Μαρίας Καρυστιανού όσο και σε εκείνους της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Το πιο ανησυχητικό, όμως, για το κυβερνών κόμμα είναι ότι το 25% των αναποφάσιστων –που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τη ΝΔ– δηλώνει πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.

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Κυρίαρχο πρόβλημα η ακρίβεια

Η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία και εξακολουθεί να διαμορφώνει το πολιτικό κλίμα. Ωστόσο, στη δημοσκόπηση αναδεικνύεται και ένα δεύτερο μέτωπο, αυτό της διαφάνειας και του Κράτους Δικαίου. Ζητήματα όπως η λειτουργία των θεσμών και η διαφθορά συγκεντρώνουν αθροιστικά 29%, ενώ στο πεδίο της ακρίβειας μπορεί να προστεθεί και το 3% που αφορά τη στέγη.

Το εύρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος σε σχέση με το δίλημμα των επόμενων εκλογών. Το 64% δηλώνει ότι θα ψηφίσει με βάση το ερώτημα «Διαφάνεια ή Διαφθορά», ποσοστό που φαίνεται να συμπυκνώνει σε μεγάλο βαθμό την αντικυβερνητική ψήφο. Αντίθετα, το δίλημμα «Σταθερότητα ή Ακυβερνησία», στο οποίο μέχρι σήμερα επενδύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετράται στο 28%.

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Το 63% θέλει πολιτική αλλαγή

Ανάλογη είναι και η εικόνα ως προς τη διάθεση με την οποία οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες. Το 24%, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, δηλώνει ότι θα ψηφίσει υπέρ της συνέχισης της διακυβέρνησης, ενώ το 63% δηλώνει ότι θα ψηφίσει για πολιτική αλλαγή. Το πρόβλημα για την αντιπολίτευση είναι ότι αυτή η διάθεση δεν μεταφράζεται ακόμη σε καθαρό κυβερνητικό σχήμα.

Η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός πολιτικού σκηνικού σε πλήρη αναδιάταξη. Η ΝΔ παραμένει πρώτη, αλλά δεν έχει λύσει την εξίσωση της αυτοδυναμίας. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ανεβαίνει και κλειδώνει τη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ αναζητεί ζωτικό χώρο, ενώ οι αναποφάσιστοι –ιδίως όσοι προέρχονται από τη ΝΔ– μετατρέπονται στο πραγματικό πεδίο της προεκλογικής μάχης.