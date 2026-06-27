Δημοσκόπηση GPO: Ενισχύεται το δίπολο ΝΔ – ΕΛΑΣ, ανεβαίνει στο 29,4% η γαλάζια παράταξη, πέφτει το ΠΑΣΟΚ

Άνοδος καταγράφει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας των Παραπολιτικών.

Την πρωτιά διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της GPO, με το κυβερνών κόμμα μάλιστα να καταγράφει και άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου. Η ΝΔ κρατά το προβάδισμα σε ποσοστό 29,4% από 28,6%, ανεβαίνοντας κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα. Κέρδη εμφανίζει και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία διατηρεί τη δεύτερη θέση και ενισχύεται κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες.

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Την ίδια στιγμή, στο μέτωπο των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 24,9%, ενώ έπονται η Μαρία Καρυστιανού με 15,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14,9%.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου εμφανίζεται να ανακάμπτει δημοσκοπικά και να διεκδικεί την τρίτη θέση στην κατάταξη των κομμάτων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 58,4% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής αλλαγής, ενώ το 38,9% δηλώνει ότι προτιμά τη διατήρηση της σταθερότητας.

Η εκτίμηση ψήφου

ΝΔ: 29,4% (Ιούν. 28,6%)

ΕΛ.Α.Σ.: 16,3% (15,1%)

ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)

Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)

ΚΚΕ: 9% (8,6%)

«Νίκη»: 1,1% (1,6%)

«Ελπίδα»: 7,8% (10,5%)

Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)

Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)

ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)

Άλλο: 4,7% (3,4%)

Η πρόθεση ψήφου