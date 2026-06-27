Δημοσκόπηση GPO: Ενισχύεται το δίπολο ΝΔ – ΕΛΑΣ, ανεβαίνει στο 29,4% η γαλάζια παράταξη, πέφτει το ΠΑΣΟΚ
Κέρδος 1,3% για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Άνοδος καταγράφει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας των Παραπολιτικών.
Την πρωτιά διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της GPO, με το κυβερνών κόμμα μάλιστα να καταγράφει και άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου. Η ΝΔ κρατά το προβάδισμα σε ποσοστό 29,4% από 28,6%, ανεβαίνοντας κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα. Κέρδη εμφανίζει και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία διατηρεί τη δεύτερη θέση και ενισχύεται κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες.
Την ίδια στιγμή, στο μέτωπο των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 24,9%, ενώ έπονται η Μαρία Καρυστιανού με 15,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14,9%.
Την ίδια ώρα, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου εμφανίζεται να ανακάμπτει δημοσκοπικά και να διεκδικεί την τρίτη θέση στην κατάταξη των κομμάτων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 58,4% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής αλλαγής, ενώ το 38,9% δηλώνει ότι προτιμά τη διατήρηση της σταθερότητας.
Η εκτίμηση ψήφου
- ΝΔ: 29,4% (Ιούν. 28,6%)
- ΕΛ.Α.Σ.: 16,3% (15,1%)
- ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)
- Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)
- ΚΚΕ: 9% (8,6%)
- «Νίκη»: 1,1% (1,6%)
- «Ελπίδα»: 7,8% (10,5%)
- Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)
- Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)
- ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)
- Άλλο: 4,7% (3,4%)
Η πρόθεση ψήφου
- ΝΔ: 26% (Ιούν. 25%)
- ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)
- ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)
- Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%)
- ΚΚΕ: 8% (7,5%)
- «Ελπίδα»: 6,9% (9,2%)
- Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%)
- Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%)
- ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,1% (1,1%)
- «Νίκη»: 1% (1,4%)
- Άλλο: 4,1% (2,9%)
- Αναπ/στοι: 10,4% (11,6%)
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