Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα της Ν.Δ. με 28,3% – Στο 21,4% ο Τσίπρας, τρίτη η Καρυστιανού, μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του κόμματος «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Real Polls.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων διαμορφώνεται στις 7,6 ποσοστιαίες μονάδες στην πρόθεση ψήφου, ενώ το πολιτικό σκηνικό παρουσιάζει έντονο κατακερματισμό.

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Τα ποσοστά των κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά, με την ΕΛΑΣ να σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση. Αναλυτικότερα, τα κόμματα συγκεντρώνουν τα εξής ποσοστά:

ΝΔ: 25,8%

ΕΛΑΣ (Αλ. Τσίπρας): 18,2%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,4%

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 8,9%

ΚΚΕ: 5,4%

Ελληνική Λύση: 4,5%

Φωνή Λογικής: 3,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,8%

ΜέΡΑ25: 2,0%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,0%

Κάτω από το όριο του 1% κινούνται η ΝΙΚΗ με 0,9%, οι Δημοκράτες με 0,7%, οι Σπαρτιάτες με 0,5% και η Νέα Αριστερά με 0,2%.

Η δεξαμενή των αναποφάσιστων αγγίζει το 10,8%, ενώ το 4,3% των ερωτηθέντων στρέφεται προς άλλο κόμμα.

Στην εκτίμηση και πρόβλεψη του τελικού εκλογικού αποτελέσματος, η ψαλίδα μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων κλείνει ελαφρώς, στις 6,9 μονάδες, με ενίσχυση των ποσοστών των περισσότερων σχηματισμών.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία 28,3%

ΕΛΑΣ 21,4%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 11,9%

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 9,9%

ΚΚΕ 6,4%

Ελληνική Λύση 5,1%

Φωνή Λογικής 3,6%

Πλεύση Ελευθερίας 3,1%

ΜέΡΑ252,5%

ΣΥΡΙΖΑ 1,2%

ΝΙΚΗ 0,9%

Δημοκράτες 0,7%

Σπαρτιάτες 0,5%

Νέα Αριστερά 0,2%

Άλλο κόμμα 4,3%

Το διακύβευμα των εκλογών και τα πολιτικά διλήμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας αναφορικά με το κεντρικό ζητούμενο της επόμενης κάλπης.

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Η «πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση» αναδεικνύεται σε κυρίαρχο αίτημα για το 46,8% των πολιτών, ενώ το 31,8% ιεραρχεί ως πρωταρχικό στόχο τη «σταθερότητα και συνέχεια».

Σχετικά με το κυβερνητικό αφήγημα ότι «μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση εγγυάται σταθερότητα», οι γνώμες των ερωτηθέντων διίστανται:

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45,6%: Θεωρεί τη συγκεκριμένη θέση ως ένα εκβιαστικό δίλημμα.

Θεωρεί τη συγκεκριμένη θέση ως ένα εκβιαστικό δίλημμα. 31,0%: Δηλώνει ότι πείθεται, καθώς προέχει η σταθερότητα της χώρας.

Δηλώνει ότι πείθεται, καθώς προέχει η σταθερότητα της χώρας. 28,6%: Απαντά ότι το συγκεκριμένο δίλημμα δεν το αγγίζει.

Παράλληλα, το 16,6% επιζητεί τη «ρήξη με το πολιτικό σύστημα», ενώ ένα 3,1% δηλώνει αδιαφορία («τίποτα από αυτά») και το 1,7% απέχει από την απάντηση (ΔΓ/ΔΑ).

Η μάχη για τη δεύτερη θέση

Στην παράσταση νίκης για την ανάδειξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι πολίτες δείχνουν να «ψηφίζουν» Αλέξη Τσίπρα.

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Στο ερώτημα για το ποιο κόμμα θα κόψει τελικά δεύτερο το νήμα των εκλογών, το 31,6% δείχνει την ΕΛΑΣ. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με 18,8%, ενώ το 16,4% εκτιμά ότι δεύτερη θα βρεθεί η ΝΔ.

Χαμηλότερα κινούνται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,7%, ενώ το 13,1% επέλεξε το «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».