Δημοσκόπηση Interview: Κυρίαρχη η ΝΔ με 18 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ – Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα και Καρυστιανού

Νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political αποτυπώνει τις πολιτικές τάσεις της κοινής γνώμης, αλλά και τις στάσεις των πολιτών απέναντι σε πρόσωπα που ενδέχεται να διαδραματίσουν ρόλο στο πολιτικό σκηνικό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αν οι εθνικές εκλογές διεξάγονταν αύριο, εννέα κόμματα θα εξασφάλιζαν την είσοδό τους στη Βουλή. Πρώτη δύναμη θα αναδεικνυόταν η Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας προβάδισμα 17,9 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

Νέα Δημοκρατία: 31,9%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%

Ελληνική Λύση: 7,3%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ 25: 3,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%

Νίκη: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών σχετικά με το ενδεχόμενο ενεργής ενασχόλησης του Παύλου Ντε Γκρες, γιου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, με την πολιτική.

Το 23% των ερωτηθέντων δηλώνει θετικό ή μάλλον θετικό απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, ενώ το 63% εκφράζει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη. Ένα 14% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Τσίπρας ή Καρυστιανού;

Η δημοσκόπηση, η οποία αναπαράχθηκε από τον ΑΝΤ1, περιλάμβανε επίσης ερωτήματα για τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Στο ερώτημα κατά πόσο θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό την ηγεσία της Μαρίας Καρυστιανού, οι πολίτες απάντησαν: «πολύ πιθανό» σε ποσοστό 11,8%, «αρκετά πιθανό» 9%, «λίγο πιθανό» 10,7%, ενώ το 65,8% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε καθόλου.

Αντίστοιχα, στο ενδεχόμενο δημιουργίας ή ηγεσίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 9,9% απαντά ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει, το 4,7% «αρκετά πιθανό», το 8,4% «λίγο πιθανό», ενώ το 76,3% δηλώνει «καθόλου πιθανό».