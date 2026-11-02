Δημοσκόπηση Alco: Στις 10 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Πίεση από το κόστος ζωής

Δύο διαφορετικές τάσεις καταγράφονται στη νέα δημοσκόπηση της Alco, που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα (2/11): η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα περίπου 10 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου, ενώ σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων εκφράζει την επιθυμία για αλλαγή διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της έρευνας, το 68% ζητά πολιτική αλλαγή, την ώρα που το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθεί να επηρεάζει την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης από τους πολίτες.

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Τα ευρήματα αποτυπώνουν τη συνύπαρξη εκλογικού προβαδίσματος για το κυβερνών κόμμα και έντονης δυσαρέσκειας για ζητήματα της καθημερινότητας.

Στις 10 μονάδες η διαφορά της ΝΔ

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση της πρόθεσης ψήφου, με διαφορά περίπου 10 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης.

Το προβάδισμα αυτό συνυπάρχει με την καταγραφή επιφυλάξεων για την κυβερνητική πολιτική, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η διαφορά στην πρόθεση ψήφου δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το ποσοστό ικανοποίησης από την κυβέρνηση, καθώς οι δύο δείκτες αποτυπώνουν διαφορετικές στάσεις των ερωτηθέντων.

Το 68% ζητά αλλαγή διακυβέρνησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα σύμφωνα με το οποίο το 68% των ερωτηθέντων επιθυμεί αλλαγή διακυβέρνησης.

Το συγκεκριμένο ποσοστό καταγράφει τη στάση των συμμετεχόντων απέναντι στη συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης, χωρίς να σημαίνει ότι όλοι όσοι ζητούν αλλαγή υποστηρίζουν το ίδιο κόμμα ή την ίδια εναλλακτική πρόταση.

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Ανάλογη απόσταση ανάμεσα στο εκλογικό προβάδισμα της ΝΔ και στην επιθυμία για πολιτική αλλαγή είχε καταγραφεί και σε προηγούμενη δημοσκόπηση της Alco που παρουσίασε το DEBATER.

Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά

Το κόστος ζωής παραμένει βασικό ζήτημα στις απαντήσεις των πολιτών.

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Οι αυξημένες τιμές σε αγαθά και υπηρεσίες και οι δυσκολίες κάλυψης των οικογενειακών αναγκών συνθέτουν το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι πολιτικές αξιολογήσεις.

Η δημοσκόπηση καταγράφει προβληματισμό για την ακρίβεια, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των χειμερινών μηνών και των αυξημένων ενεργειακών αναγκών.

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Τα πολιτικά συμπεράσματα της μέτρησης

Η εικόνα της Alco αναδεικνύει μια σημαντική διάκριση: το προβάδισμα ενός κόμματος στην πρόθεση ψήφου δεν συνεπάγεται ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων επιθυμεί τη συνέχιση της διακυβέρνησής του.

Αντίστοιχα, η επιθυμία αλλαγής δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε στήριξη συγκεκριμένου κόμματος της αντιπολίτευσης.

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Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τις απόψεις των συμμετεχόντων κατά την περίοδο διεξαγωγής τους και δεν αποτελούν πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.