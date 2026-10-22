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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στο 30% η ΝΔ και 13,5 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ – Πρώτος ο Μητσοτάκης για πρωθυπουργός

Σημαντικό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Pulse, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρώτο στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Η ακρίβεια παραμένει κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες.

Δημοσκόπηση Pulse: Στο 30% η ΝΔ και 13,5 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ – Πρώτος ο Μητσοτάκης για πρωθυπουργός
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ και πρωτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026.

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30%, έναντι 16,5% του ΠΑΣΟΚ, με τη διαφορά των δύο κομμάτων να διαμορφώνεται στις 13,5 ποσοστιαίες μονάδες.

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Η εικόνα της έρευνας αποτυπώνει την εκλογική πρωτιά της ΝΔ, ενώ η αντιπολίτευση εμφανίζεται κατακερματισμένη, με περισσότερα κόμματα να διεκδικούν σημαντικό μερίδιο της ψήφου.

Πρόθεση ψήφου: Πρώτη η ΝΔ με 26%, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 11%

Στην πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 26%
  • Ελληνική Λύση: 14,5%
  • ΠΑΣΟΚ: 11%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 6,5%
  • ΚΚΕ: 6%
  • Φωνή Λογικής: 5%
  • Νίκη: 3,5%
  • Σπαρτιάτες: 3,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 2%
  • ΜέΡΑ25: 2,5%

Σημείωση σύνταξης: Η παραπάνω κατάταξη χρειάζεται διόρθωση πριν από τη δημοσίευση: το 14,5% αφορά την επιλογή «ΕΛΑΣ» που εμφανίζεται στο γράφημα και δεν πρέπει να ταυτιστεί αυθαίρετα με την Ελληνική Λύση. Τα ακριβή στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα της έρευνας.

Στο 30% η ΝΔ στην κατανομή αναποφάσιστων

Στο υποθετικό σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 13%.

Τα υπόλοιπα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΚόμμαΠοσοστό
Νέα Δημοκρατία30%
ΕΛΑΣ16,5%
ΠΑΣΟΚ13%
Ελληνική Λύση7,5%
ΚΚΕ6,5%
Πλεύση Ελευθερίας5,5%
Νίκη4%
Σπαρτιάτες4%
Φωνή Λογικής3,5%
ΜέΡΑ253%
ΣΥΡΙΖΑ2,5%
Άλλο4%

Πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29%, διατηρώντας την πρώτη θέση.

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Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 16% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%.

Στη συνέχεια καταγράφονται ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6% ο καθένας.

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Το 11% επιλέγει «κανένας/καμία».

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη διαφορά του πρωθυπουργού από τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα που αξιολογούνται στη συγκεκριμένη ερώτηση.

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Οι πολίτες προτιμούν αυτοδύναμη κυβέρνηση

Στο ερώτημα για τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης, το 43% δηλώνει ότι προτιμά την αυτοδυναμία, έναντι 36% που προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.

Ένα επιπλέον 13% θεωρεί ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο επιλογών, ενώ 8% δεν εκφράζει άποψη.

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Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η αυτοδυναμία παραμένει σημαντική επιλογή για μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία.

Ακρίβεια και κόστος ζωής τα μεγαλύτερα προβλήματα

Παρά το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, η δημοσκόπηση αποτυπώνει έντονο προβληματισμό για την οικονομία.

Το 50% των ερωτηθέντων αναφέρει την οικονομία και το κόστος ζωής ως τη βασική θεματική ενότητα που θα επηρεάσει την ψήφο του.

Ακολουθούν η ακρίβεια και η αγοραστική δύναμη, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, υγείας και παιδείας.

Στην αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στα καύσιμα, το 51% θεωρεί ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότερα.

Ένα 38% τα κρίνει λανθασμένης κατεύθυνσης, ενώ 10% θεωρεί ότι είναι επαρκή.

Περιορισμένη η δυναμική ενδεχόμενου κόμματος Σαμαρά

Η έρευνα εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Το 5% απαντά ότι σίγουρα θα το ψήφιζε και το 8% ότι μάλλον θα το ψήφιζε.

Αντίθετα, το 15% δηλώνει ότι μάλλον δεν θα το επέλεγε και το 63% ότι σίγουρα δεν θα το ψήφιζε.

Πρόκειται για μέτρηση δυνητικής αποδοχής και όχι για εκτίμηση εκλογικού ποσοστού.

Η ταυτότητα της δημοσκόπησης

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Pulse RC για τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, πανελλαδικά, με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις.

Η συλλογή στοιχείων έγινε από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026, σε δείγμα 1.107 ενηλίκων με δικαίωμα ψήφου.

Το δειγματοληπτικό σφάλμα αναφέρεται σε ±2,9% για διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

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