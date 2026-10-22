Δημοσκόπηση Pulse: Στο 30% η ΝΔ και 13,5 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ – Πρώτος ο Μητσοτάκης για πρωθυπουργός

Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ και πρωτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026.

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30%, έναντι 16,5% του ΠΑΣΟΚ, με τη διαφορά των δύο κομμάτων να διαμορφώνεται στις 13,5 ποσοστιαίες μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα της έρευνας αποτυπώνει την εκλογική πρωτιά της ΝΔ, ενώ η αντιπολίτευση εμφανίζεται κατακερματισμένη, με περισσότερα κόμματα να διεκδικούν σημαντικό μερίδιο της ψήφου.

Πρόθεση ψήφου: Πρώτη η ΝΔ με 26%, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 11%

Στην πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 26%

Ελληνική Λύση: 14,5%

ΠΑΣΟΚ: 11%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,5%

ΚΚΕ: 6%

Φωνή Λογικής: 5%

Νίκη: 3,5%

Σπαρτιάτες: 3,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 2%

ΜέΡΑ25: 2,5%

Σημείωση σύνταξης: Η παραπάνω κατάταξη χρειάζεται διόρθωση πριν από τη δημοσίευση: το 14,5% αφορά την επιλογή «ΕΛΑΣ» που εμφανίζεται στο γράφημα και δεν πρέπει να ταυτιστεί αυθαίρετα με την Ελληνική Λύση. Τα ακριβή στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα της έρευνας.

Στο 30% η ΝΔ στην κατανομή αναποφάσιστων

Στο υποθετικό σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 13%.

Τα υπόλοιπα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: Κόμμα Ποσοστό Νέα Δημοκρατία 30% ΕΛΑΣ 16,5% ΠΑΣΟΚ 13% Ελληνική Λύση 7,5% ΚΚΕ 6,5% Πλεύση Ελευθερίας 5,5% Νίκη 4% Σπαρτιάτες 4% Φωνή Λογικής 3,5% ΜέΡΑ25 3% ΣΥΡΙΖΑ 2,5% Άλλο 4%

Πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29%, διατηρώντας την πρώτη θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 16% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%.

Στη συνέχεια καταγράφονται ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6% ο καθένας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 11% επιλέγει «κανένας/καμία».

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη διαφορά του πρωθυπουργού από τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα που αξιολογούνται στη συγκεκριμένη ερώτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πολίτες προτιμούν αυτοδύναμη κυβέρνηση

Στο ερώτημα για τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης, το 43% δηλώνει ότι προτιμά την αυτοδυναμία, έναντι 36% που προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.

Ένα επιπλέον 13% θεωρεί ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο επιλογών, ενώ 8% δεν εκφράζει άποψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η αυτοδυναμία παραμένει σημαντική επιλογή για μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία.

Ακρίβεια και κόστος ζωής τα μεγαλύτερα προβλήματα

Παρά το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, η δημοσκόπηση αποτυπώνει έντονο προβληματισμό για την οικονομία.

Το 50% των ερωτηθέντων αναφέρει την οικονομία και το κόστος ζωής ως τη βασική θεματική ενότητα που θα επηρεάσει την ψήφο του.

Ακολουθούν η ακρίβεια και η αγοραστική δύναμη, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, υγείας και παιδείας.

Στην αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στα καύσιμα, το 51% θεωρεί ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότερα.

Ένα 38% τα κρίνει λανθασμένης κατεύθυνσης, ενώ 10% θεωρεί ότι είναι επαρκή.

Περιορισμένη η δυναμική ενδεχόμενου κόμματος Σαμαρά

Η έρευνα εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Το 5% απαντά ότι σίγουρα θα το ψήφιζε και το 8% ότι μάλλον θα το ψήφιζε.

Αντίθετα, το 15% δηλώνει ότι μάλλον δεν θα το επέλεγε και το 63% ότι σίγουρα δεν θα το ψήφιζε.

Πρόκειται για μέτρηση δυνητικής αποδοχής και όχι για εκτίμηση εκλογικού ποσοστού.

Η ταυτότητα της δημοσκόπησης

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Pulse RC για τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, πανελλαδικά, με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις.

Η συλλογή στοιχείων έγινε από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026, σε δείγμα 1.107 ενηλίκων με δικαίωμα ψήφου.

Το δειγματοληπτικό σφάλμα αναφέρεται σε ±2,9% για διάστημα εμπιστοσύνης 95%.