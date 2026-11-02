Η Γαλλία συζητά με τους Ταλιμπάν για απελάσεις Αφγανών

Η Γαλλία βρίσκεται σε συζητήσεις με τις αρχές των Ταλιμπάν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή στο Αφγανιστάν μεταναστών που διαμένουν χωρίς νόμιμα έγγραφα στη χώρα, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ. Σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σχετικές «τεχνικές συνομιλίες».

«Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα επιστροφής ενός αριθμού Αφγανών. Πρόκειται για τεχνικές συνομιλίες. Και άλλες χώρες το κάνουν, η Γερμανία το κάνει» είπε, όταν ρωτήθηκε στην Εθνοσυνέλευση για το θέμα αυτό.

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«Ορισμένοι από αυτούς (τους Αφγανούς) μπορεί να συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη και επομένως είναι προτεραιότητά μου να φροντίσω ώστε να μπορέσουμε να επαναπροωθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Η βουλευτής των Οικολόγων Λεά Μπαλάζ, που του έθεσε το ερώτημα, κατηγόρησε τη γαλλική κυβέρνηση ότι ξεκινά «την ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων με ένα καθεστώς που διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» εφαρμόζοντας «το απαρτχάιντ του φύλου».

Στις αρχές Οκτωβρίου το Γαλλικό Πρακτορείο αποκάλυψε ότι ήταν σε εξέλιξη στο Παρίσι «τεχνικές» συνομιλίες με τους Ταλιμπάν. Μια διπλωματική πηγή είπε ότι οι συζητήσεις αυτές δεν αναιρούν τη γαλλική στάση απέναντι στο Αφγανιστάν. Η Γαλλία δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν από τον Αύγουστο του 2021, όταν επέστρεψαν στην εξουσία.

Στις 31 Αυγούστου η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την είσοδο στη Γερμανία εκπροσώπων της κυβέρνησης των Ταλιμπάν προκειμένου να συζητήσουν τις απελάσεις Αφγανών πίσω στην πατρίδα τους.

Σύμφωνα με τον Ύπατο Εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον Φόλκερ Τουρκ, «ο συστηματικός αποκλεισμός γυναικών και κοριτσιών από την δημόσιο βίο προσομοιάζει με απαρτχάιντ φύλου». Αφού επέστρεψαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει μια πολύ αυστηρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου. Οι γυναίκες απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε δημόσιους χώρους, ακόμη και σε πάρκα ή να ασκούν τα περισσότερα επαγγέλματα. Η εκπαίδευση των κοριτσιών σταματά στα 12 έτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP