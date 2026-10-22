Δημοσκοπήσεις Pulse και Metron Analysis: Στο 30% η ΝΔ και στις δύο μετρήσεις – Πρώτος ο Μητσοτάκης για πρωθυπουργός

Κοινά ευρήματα για την εικόνα του πολιτικού σκηνικού καταγράφουν οι δύο δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν την Πέμπτη (22/10), με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει 30% τόσο στη μέτρηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ όσο και σε εκείνη της Metron Analysis για το MEGA, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.

Οι δύο έρευνες παρουσιάζουν σημαντικά κοινά στοιχεία, αλλά και διαφοροποιήσεις ως προς τα ποσοστά των κομμάτων και τις επιμέρους αξιολογήσεις.

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Στη Metron Analysis, η ΝΔ καταγράφει προβάδισμα 17 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου. Στην Pulse, το κυβερνών κόμμα καταγράφεται επίσης στο 30% στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων.

Παράλληλα, και οι δύο εταιρείες τοποθετούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη θέση μεταξύ των πολιτικών προσώπων που εξετάζονται για την πρωθυπουργία.

Νέα Δημοκρατία: Στο 30% και στις δύο δημοσκοπήσεις

Η σύμπτωση στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία των δύο μετρήσεων.

Στην έρευνα της Pulse για τον ΣΚΑΪ, η ΝΔ συγκεντρώνει 30% στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων.

Στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, καταγράφει επίσης 30%, αυτή τη φορά στην εκτίμηση ψήφου.

Οι δύο μεθοδολογικές προσεγγίσεις δεν είναι ταυτόσημες, ωστόσο το κοινό ποσοστό αποτυπώνει τη θέση του κυβερνώντος κόμματος στις συγκεκριμένες μετρήσεις.

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Στη Metron Analysis, μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μικρή μεταβολή σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν συγκέντρωνε 30,2%.

ΠΑΣΟΚ: Στο 13% στη Metron Analysis – Η εικόνα της αντιπολίτευσης

Στην εκτίμηση ψήφου της Metron Analysis, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 13%, έναντι 12,6% τον Σεπτέμβριο.

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Η διαφορά του από τη Νέα Δημοκρατία διαμορφώνεται στις 17 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην ίδια μέτρηση, η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 6,2%, το ΚΚΕ 5,8%, η Φωνή Λογικής 5,7% και η Ελληνική Λύση 5,3%.

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Τα ποσοστά αναδεικνύουν την απόσταση ανάμεσα στα δύο πρώτα κόμματα και τις μικρότερες επιδόσεις των υπόλοιπων πολιτικών σχηματισμών.

Η δημοσκόπηση της Pulse παρουσιάζει διαφορετική κατανομή ποσοστών, γεγονός που καθιστά απαραίτητο να εξετάζονται τα ευρήματα κάθε εταιρείας ξεχωριστά.

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Μητσοτάκης: 29% στην Pulse, 28% στη Metron Analysis

Ένα ακόμη κοινό στοιχείο των δύο δημοσκοπήσεων είναι η πρώτη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Στην Pulse συγκεντρώνει 29%, έναντι 16% του Αλέξη Τσίπρα και 8% του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στη Metron Analysis, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει 28%, ο Αλέξης Τσίπρας 12% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 6%. Πολιτικό πρόσωπο Pulse Metron Analysis Κυριάκος Μητσοτάκης 29% 28% Αλέξης Τσίπρας 16% 12% Νίκος Ανδρουλάκης 8% 6%

Παρά τις διαφορές στα επιμέρους ποσοστά, η σειρά των τριών πολιτικών προσώπων είναι ίδια και στις δύο μετρήσεις.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι στη Metron Analysis το 26% απαντά πως κανένα από τα πολιτικά πρόσωπα δεν είναι κατάλληλο για την πρωθυπουργία.

Το 76% αξιολογεί αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση

Η Metron Analysis περιλαμβάνει ξεχωριστές ερωτήσεις για την αξιολόγηση της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 76% εκφράζει αρνητική γνώμη για το έργο του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, έναντι 16% που το αξιολογεί θετικά.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 74% διατυπώνει αρνητική αξιολόγηση και το 18% θετική.

Τα συγκεκριμένα ποσοστά αποτυπώνουν την αρνητική στάση σημαντικού μέρους των ερωτηθέντων απέναντι στην κοινοβουλευτική παρουσία του ΠΑΣΟΚ και στον πρόεδρό του.

Αρνητική αξιολόγηση και για την κυβέρνηση – Τι δείχνει η Metron Analysis

Η εκλογική πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν αναιρεί τη δυσαρέσκεια που καταγράφεται για το κυβερνητικό έργο.

Στη Metron Analysis, το 67% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, έναντι 28% που εκφράζει θετική γνώμη.

Αντίστοιχα, για τον τρόπο με τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ασκεί τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα, το 65% διατυπώνει αρνητική άποψη και το 31% θετική.

Επιπλέον, το 65% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 30% εκτιμά ότι βρίσκεται στη σωστή.

Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι το προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου συνυπάρχει με υψηλά επίπεδα κοινωνικής και πολιτικής δυσαρέσκειας.

Η ακρίβεια στο επίκεντρο – Τι καταγράφει η Pulse

Στη δημοσκόπηση της Pulse, η οικονομία και το κόστος ζωής αναδεικνύονται σε βασικά ζητήματα για τους πολίτες.

Το 50% αναφέρει την οικονομία και το κόστος ζωής ως σημαντική θεματική που επηρεάζει την εκλογική του επιλογή.

Παράλληλα, στην αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στα καύσιμα, το 51% θεωρεί ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζονται περισσότερα.

Το 38% τα κρίνει λανθασμένης κατεύθυνσης και το 10% επαρκή.

Στην ίδια έρευνα, το 43% δηλώνει ότι προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, έναντι 36% που επιλέγει κυβέρνηση συνεργασίας.

Κόμμα Σαμαρά: Περιορισμένη δηλωμένη πιθανότητα υποστήριξης

Η Metron Analysis καταγράφει και τις στάσεις των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 5% θεωρεί πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό.

Αντίθετα, το 18% απαντά ότι δεν είναι και τόσο πιθανό, ενώ το 67% το χαρακτηρίζει απίθανο.

Οι απαντήσεις αφορούν την πιθανότητα υποστήριξης ενός υποθετικού κόμματος και όχι πρόθεση ψήφου σε υπαρκτό εκλογικό σχηματισμό.

Τι προκύπτει από τη σύγκριση των δύο δημοσκοπήσεων

Οι δύο έρευνες παρουσιάζουν τρία βασικά κοινά στοιχεία: τη Νέα Δημοκρατία στο 30% στις αντίστοιχες μετρήσεις τους, τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρώτο στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και την παρουσία σημαντικής δυσαρέσκειας για ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Παράλληλα, η Metron Analysis καταγράφει υψηλά ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης τόσο για την κυβέρνηση όσο και για το ΠΑΣΟΚ.

Η συνδυαστική ανάγνωση των αποτελεσμάτων αποτυπώνει την εικόνα του πολιτικού σκηνικού τον Οκτώβριο του 2026, χωρίς να συνιστά πρόβλεψη για την έκβαση μελλοντικών εκλογών.