Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30% η ΝΔ με προβάδισμα 17 μονάδων – Πρώτος ο Μητσοτάκης για πρωθυπουργός
Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Αρνητική αξιολόγηση καταγράφεται τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αξιωματική αντιπολίτευση.
Σταθερό και σημαντικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 30% στην εκτίμηση ψήφου και να διατηρεί διαφορά 17 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με ποσοστό 28%, έναντι 12% του Αλέξη Τσίπρα και 6% του Νίκου Ανδρουλάκη.
Η δημοσκόπηση του Οκτωβρίου αποτυπώνει μια πολιτική εικόνα στην οποία η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται με μεγάλη διαφορά, παρά τη δυσαρέσκεια που καταγράφεται για την πορεία της χώρας και το κυβερνητικό έργο.
Εκτίμηση ψήφου: Στο 30% η Νέα Δημοκρατία
Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου της Metron Analysis, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30%, διατηρώντας σχεδόν αμετάβλητη την επίδοσή της σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν βρισκόταν στο 30,2%.
Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13%, καταγράφοντας μικρή άνοδο από το 12,6% του προηγούμενου μήνα.
Αναλυτικά, η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:
Κόμμα Ποσοστό Νέα Δημοκρατία 30% ΠΑΣΟΚ 13% Πλεύση Ελευθερίας 6,2% ΚΚΕ 5,8% Φωνή Λογικής 5,7% Ελληνική Λύση 5,3% ΜέΡΑ25 4% Σπαρτιάτες 3,5% Δημοκράτες 3% ΣΥΡΙΖΑ 1,7% Νίκη 1,5% Λοιπά κόμματα 15%
Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει περισσότερο από το διπλάσιο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, ενώ κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν ξεπερνά το 7%.
Στο 24,9% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου
Στην πρόθεση ψήφου, χωρίς την αναγωγή της εκτίμησης, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 24,9%, έναντι 10,8% του ΠΑΣΟΚ.
Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων διαμορφώνεται στις 14,1 ποσοστιαίες μονάδες.
Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, η ΝΔ εμφανίζει οριακή μεταβολή από το 25,1% στο 24,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται από το 10,5% στο 10,8%.
Το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται στο 11,6%.
Πρώτος ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός
Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 28%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων πολιτικών προσώπων.
Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 12%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο 6%.
Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4% και η Μαρία Καρυστιανού με 3%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ η απόστασή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη φτάνει τις 22 ποσοστιαίες μονάδες.
Πάντως, το 26% των ερωτηθέντων απαντά «κανένας», στοιχείο που αποτυπώνει και τη δυσπιστία μέρους των πολιτών απέναντι στις διαθέσιμες πολιτικές επιλογές.
Αρνητική αξιολόγηση για το ΠΑΣΟΚ από το 76% των πολιτών
Ένα από τα αξιοσημείωτα ευρήματα της έρευνας αφορά την αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Συγκεκριμένα, το 76% αξιολογεί αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, έναντι μόλις 16% που εκφράζει θετική άποψη.
Αντίστοιχα, για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του ο Νίκος Ανδρουλάκης, το 74% εκφράζει αρνητική γνώμη και το 18% θετική.
Παρά τη μικρή βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, τα συγκεκριμένα ποσοστά αναδεικνύουν τη δυσκολία του ΠΑΣΟΚ να διευρύνει την πολιτική του απήχηση.
Κυβέρνηση και πρωθυπουργός: Σταθερή η θετική αξιολόγηση, υψηλή η δυσαρέσκεια
Η δημοσκόπηση καταγράφει και την αρνητική στάση σημαντικού μέρους των πολιτών απέναντι στο κυβερνητικό έργο.
Το 28% αξιολογεί θετικά την κυβέρνηση, ενώ το 67% αρνητικά.
Η θετική αξιολόγηση παραμένει κοντά στα επίπεδα των προηγούμενων μηνών, καθώς τον Σεπτέμβριο βρισκόταν στο 29%.
Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 31% εκφράζει θετική γνώμη για τον τρόπο άσκησης των πρωθυπουργικών καθηκόντων του, έναντι 65% που τον αξιολογεί αρνητικά.
Τα ποσοστά αυτά παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.
Το 65% θεωρεί ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση
Στην ερώτηση για τη γενικότερη πορεία της χώρας, το 65% των πολιτών εκτιμά ότι κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 30% που θεωρεί ότι βρίσκεται στη σωστή.
Παράλληλα, το 49% δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη προσωπική κατάσταση σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.
Το 36% εκτιμά ότι βρίσκεται στην ίδια κατάσταση και το 15% ότι έχει βελτιωθεί η θέση του.
Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την εκλογική πρωτιά.
Κόμμα Σαμαρά: Το 67% θεωρεί απίθανο να το ψηφίσει
Η Metron Analysis εξέτασε και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.
Στο σχετικό ερώτημα, το 5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό.
Αντίθετα, το 18% απαντά «όχι και τόσο πιθανό», ενώ το 67% χαρακτηρίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο απίθανο.
Συνολικά, το 85% τοποθετείται στις δύο αρνητικές κατηγορίες.
Τα ποσοστά αποτυπώνουν τη δυνητική απήχηση ενός υποθετικού πολιτικού σχηματισμού και δεν αποτελούν πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου.
Η συνολική πολιτική εικόνα
Η δημοσκόπηση της Metron Analysis αναδεικνύει μια βασική πολιτική αντίθεση: η κυβέρνηση συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης, αλλά η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλη εκλογική απόσταση από τους αντιπάλους της.
Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ενώ το ΠΑΣΟΚ, παρά τη δεύτερη θέση, δεν εμφανίζει μέχρι στιγμής δυναμική που να περιορίζει ουσιαστικά τη διαφορά.
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