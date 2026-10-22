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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30% η ΝΔ με προβάδισμα 17 μονάδων – Πρώτος ο Μητσοτάκης για πρωθυπουργός

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Αρνητική αξιολόγηση καταγράφεται τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αξιωματική αντιπολίτευση.

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30% η ΝΔ με προβάδισμα 17 μονάδων – Πρώτος ο Μητσοτάκης για πρωθυπουργός
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σταθερό και σημαντικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 30% στην εκτίμηση ψήφου και να διατηρεί διαφορά 17 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με ποσοστό 28%, έναντι 12% του Αλέξη Τσίπρα και 6% του Νίκου Ανδρουλάκη.

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Η δημοσκόπηση του Οκτωβρίου αποτυπώνει μια πολιτική εικόνα στην οποία η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται με μεγάλη διαφορά, παρά τη δυσαρέσκεια που καταγράφεται για την πορεία της χώρας και το κυβερνητικό έργο.

Εκτίμηση ψήφου: Στο 30% η Νέα Δημοκρατία

Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου της Metron Analysis, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30%, διατηρώντας σχεδόν αμετάβλητη την επίδοσή της σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν βρισκόταν στο 30,2%.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13%, καταγράφοντας μικρή άνοδο από το 12,6% του προηγούμενου μήνα.

Αναλυτικά, η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:

ΚόμμαΠοσοστό
Νέα Δημοκρατία30%
ΠΑΣΟΚ13%
Πλεύση Ελευθερίας6,2%
ΚΚΕ5,8%
Φωνή Λογικής5,7%
Ελληνική Λύση5,3%
ΜέΡΑ254%
Σπαρτιάτες3,5%
Δημοκράτες3%
ΣΥΡΙΖΑ1,7%
Νίκη1,5%
Λοιπά κόμματα15%

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει περισσότερο από το διπλάσιο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, ενώ κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν ξεπερνά το 7%.

Στο 24,9% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, χωρίς την αναγωγή της εκτίμησης, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 24,9%, έναντι 10,8% του ΠΑΣΟΚ.

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Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων διαμορφώνεται στις 14,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, η ΝΔ εμφανίζει οριακή μεταβολή από το 25,1% στο 24,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται από το 10,5% στο 10,8%.

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Το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται στο 11,6%.

Πρώτος ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 28%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων πολιτικών προσώπων.

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Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 12%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο 6%.

Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4% και η Μαρία Καρυστιανού με 3%.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ η απόστασή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη φτάνει τις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Πάντως, το 26% των ερωτηθέντων απαντά «κανένας», στοιχείο που αποτυπώνει και τη δυσπιστία μέρους των πολιτών απέναντι στις διαθέσιμες πολιτικές επιλογές.

Αρνητική αξιολόγηση για το ΠΑΣΟΚ από το 76% των πολιτών

Ένα από τα αξιοσημείωτα ευρήματα της έρευνας αφορά την αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, το 76% αξιολογεί αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, έναντι μόλις 16% που εκφράζει θετική άποψη.

Αντίστοιχα, για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του ο Νίκος Ανδρουλάκης, το 74% εκφράζει αρνητική γνώμη και το 18% θετική.

Παρά τη μικρή βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, τα συγκεκριμένα ποσοστά αναδεικνύουν τη δυσκολία του ΠΑΣΟΚ να διευρύνει την πολιτική του απήχηση.

Κυβέρνηση και πρωθυπουργός: Σταθερή η θετική αξιολόγηση, υψηλή η δυσαρέσκεια

Η δημοσκόπηση καταγράφει και την αρνητική στάση σημαντικού μέρους των πολιτών απέναντι στο κυβερνητικό έργο.

Το 28% αξιολογεί θετικά την κυβέρνηση, ενώ το 67% αρνητικά.

Η θετική αξιολόγηση παραμένει κοντά στα επίπεδα των προηγούμενων μηνών, καθώς τον Σεπτέμβριο βρισκόταν στο 29%.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 31% εκφράζει θετική γνώμη για τον τρόπο άσκησης των πρωθυπουργικών καθηκόντων του, έναντι 65% που τον αξιολογεί αρνητικά.

Τα ποσοστά αυτά παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Το 65% θεωρεί ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση

Στην ερώτηση για τη γενικότερη πορεία της χώρας, το 65% των πολιτών εκτιμά ότι κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 30% που θεωρεί ότι βρίσκεται στη σωστή.

Παράλληλα, το 49% δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη προσωπική κατάσταση σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.

Το 36% εκτιμά ότι βρίσκεται στην ίδια κατάσταση και το 15% ότι έχει βελτιωθεί η θέση του.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την εκλογική πρωτιά.

Κόμμα Σαμαρά: Το 67% θεωρεί απίθανο να το ψηφίσει

Η Metron Analysis εξέτασε και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

Στο σχετικό ερώτημα, το 5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό.

Αντίθετα, το 18% απαντά «όχι και τόσο πιθανό», ενώ το 67% χαρακτηρίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο απίθανο.

Συνολικά, το 85% τοποθετείται στις δύο αρνητικές κατηγορίες.

Τα ποσοστά αποτυπώνουν τη δυνητική απήχηση ενός υποθετικού πολιτικού σχηματισμού και δεν αποτελούν πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου.

Η συνολική πολιτική εικόνα

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis αναδεικνύει μια βασική πολιτική αντίθεση: η κυβέρνηση συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης, αλλά η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλη εκλογική απόσταση από τους αντιπάλους της.

Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ενώ το ΠΑΣΟΚ, παρά τη δεύτερη θέση, δεν εμφανίζει μέχρι στιγμής δυναμική που να περιορίζει ουσιαστικά τη διαφορά.

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