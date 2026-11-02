Ανδρουλάκης: Εθνικός κι αναγκαίος ο στόχος της προσπάθειας του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή

«Ο Πρωθυπουργός έκανε απλά το καθήκον του, όπως έπρεπε και όπως πρέπει να κάνει κάθε Πρωθυπουργός της χώρας σε ανάλογες περιστάσεις. Η εθνική επιτυχία κρίνεται από την αποτελεσματικότητα. Και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εξωτερικής πολιτικής, που επιμένω ότι κυρίως δίνει χώρο στην επικοινωνία και όχι στην ουσία, είναι συγκεκριμένα», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης , ανοίγοντας την εκδήλωση για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Προς υποστήριξη της ανωτέρω αναφοράς του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε την κύρωση του Τουρκολιβυκού Συμφώνου κι επέκρινε τους χειρισμούς της κυβέρνησης με τις σχετικές διαβεβαιώσεις του υπουργού Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη .«Επτά χρόνια μετά, όταν από τη χώρα μας παρέλασε ο Χαφτάρ, οι υιοί Χαφτάρ, και ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε ότι κλείνουν οι «χαίνουσες πληγές» με τη Λιβύη, είναι διπλωματική επιτυχία ή αποτυχία ότι και η ανατολική Λιβύη επιβεβαίωσε το τουρκολιβυκό μνημόνιο; Είναι, προφανώς, αποτυχία», πρόσθεσε.

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Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε τις καθυστερήσεις πόντισης του καλωδίου σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας με τη Κύπρο εκφράζοντας ταυτόχρονα βαθιά ανησυχία πώς το έργο θα προχωρήσει με την ενημέρωση της Τουρκίας. «Το έργο αυτό αφορά στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και πρέπει να ολοκληρωθεί με τους κανόνες που διέπουν το Διεθνές Δίκαιο. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα είναι μία νέα αποτυχία. , τόνισε.

Επικρίσεις εξέφρασε και για τα «ήρεμα νερά», διερωτώμενος αν αυτά σημαίνουν το Τουρκολιβυκό Σύμφωνο, η Γαλάζια Πατρίδα ή τα εμπόδια που βάζει η Τουρκία για το καλώδιο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η πρόταση του για μια νέα εθνική στρατηγική απέναντι στη Τουρκία είναι ένα Νέο Ελσίνκι όπου από τη μια πλευρά θα αναβαθμιστεί η τελωνειακή συμφωνία , ΕΕ-Τουρκίας, κι από την άλλη θα προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση που η γειτονική χώρα αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα στη Ανατολική Μεσόγειο. Πρόσθεσε πώς εθνική στρατηγική, στη νέα πραγματικότητα που προκαλούν στη περιοχή μας οι επιλογές Τραμπ και οι συμφωνία του με τη Ρωσία, σημαίνει αναβάθμιση όλων των συντελεστών ισχύος της χώρας, όπως η ανάταξη του Δημογραφικού, ισχυρή οικονομία κι όχι μόνο την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος με τους εξοπλισμούς. «Θέλουμε ειρήνη με κανόνες», τόνισε.

Κάλεσε τη ΕΕ να είναι πανταχού παρούσα, όπως είπε, σ΄όλο το φάσμα των σχέσεων με τη Τουρκία και παράλληλα να πρωταγωνιστήσει με σημαντικά βήματα για διευθέτηση του Κυπριακού. «Η Ευρωπαϊκή ασφάλεια αφορά και στην εθνική μας κυριαρχία . Χρειάζεται ενιαία εξωτερική πολιτική και πολιτική ‘Αμυνας για να εξισορροπούνται οι αμυντικές δαπάνες», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Υπογράμμισε ότι ο στόχος της προσπάθειας του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή είναι εθνικός κι αναγκαίος για να γυρίσει σελίδα με βιώσιμη ανάπτυξη , σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο και ισχυρό κοινωνικό κράτος. « Μεθαύριο στη Βουλή να παρακολουθήσετε αυτήν τη συζήτηση, διότι θα αναδείξουμε ένα ακόμη θέμα. Το θέμα του ιδιωτικού χρέους, των «κόκκινων» δανείων, των funds, που έφερε στη χώρα πριν από μερικά χρόνια η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου, αλλά τώρα η Νέα Δημοκρατία, αντί να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, τους πετάει ξανά χωρίς προστασία στα «δόντια» των funds και των servicers. Το άρθρο 23 αποδεικνύει ότι δεν έχουν κανένα μέτρο. Αν το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα δεν ήταν στη Βουλή για να αντιμετωπίσουν αυτήν την αθλιότητα εις βάρος του δανειολήπτη, σήμερα κανείς δεν θα μπορούσε να τους προστατεύσει. Λίγοι μήνες χαμένης δόσης θα οδηγούσαν στο να χάσουν την ακίνητη περιουσία τους.

Για αυτό, θα είμαστε παντού παρόντες, εντός και εκτός Βουλής, για να δώσουμε ενωμένοι τη μάχη και τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

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Την εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν και νέα μέλη της Επιτροπής Διεύρυνσης που ανακοινώθηκαν λίγο πριν την έναρξη της, άνοιξε ο συντονιστής της, Κώστας Σκανδαλίδης ο οποίος σημείωσε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να διατυπώσει τον σύγχρονο κι επίκαιρο πατριωτισμό.

Ειδικές εισηγήσεις έγιναν από τον αρμόδιο Τομεάρχη Εξωτερικών, Δημήτρη Μάντζο και τον καθηγητή, Στέλιο Περράκη.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ