Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών – “Στα 20 μέτρα ήταν οι συνάδελφοι τους, γύρισε ο άνεμος και τους τύφλωσε ο καπνός”

Σοκαριστικές είναι οι περιγραφές των συναδέλφων των δύο πυροσβεστών που άφησαν την τελευταία τους πνοή ενώ έκαναν το καθήκον τους στην μάχη κατά της φωτιάς στο Ρέθυμνο.

Σε πολύ κοντινή απόσταση, που δεν ξεπερνά τα 20 με 30 μέτρα, βρισκόταν – σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ομάδα πυροσβεστών που είδε πρώτη νεκρούς έξω από το όχημά τους, τους δύο ήρωες συναδέλφους τους, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο σημείο

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Σύμφωνα με το patris.gr, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βάσει του σχεδιασμού βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας σβήνοντας φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση.

Το στοιχείο αυτό είναι λένε συνάδελφοί τους εκείνο που φούντωσε σε χρόνο μηδέν τις φλόγες, με αποτέλεσμα ο καπνός να τους «τυφλώσει». Οι άνθρωποι προσπάθησαν να φύγουν. Εγκατέλειψαν το όχημά τους προσπαθώντας να βρουν διεξόδους διαφυγής. Αυτό τουλάχιστον πιστεύουν στελέχη της Πυροσβεστικής, βασίζοντας την εκτίμησή τους αυτή, στα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Η απόσταση που τους χώριζε από τους συναδέλφους τους, δεν ήταν μεγάλη. Όμως κανένα από τα στελέχη της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορούσε να δει στα δύο μέτρα. Ήταν αδύνατον τονίζεται να αντιληφθούν ότι δίπλα τους, δύο συνάδελφοί τους, έδιναν τον ύστατο αγώνα για την ζωή τους.

«Ο καπνός ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια. Οι συνάδελφοι βρέθηκαν σε ένα σημείο με πολύ υψηλή θερμοκρασία και καπνό. Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης, υπό τέτοιες συνθήκες, αποτελεί τον νούμερο ένα παράγοντα κινδύνου» τόνισε στέλεχος της Π.Υ

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι και οι δύο άτυχοι πυροσβέστες προσπάθησαν να απομακρυνθούν. «Όμως δεν έβλεπαν, ο καπνός ήταν σαν να τους έκλεινε τα μάτια, δεν μπορούσαν να κινηθούν προς μια κατεύθυνση» σχολίασε πυροσβέστης. Αυτός είναι και ο λόγος που εντοπίστηκαν λίγα μέτρα μακριά από το όχημα τους σύμφωνα με τα όσα περιέγραψαν οι συνάδελφοι τους.

Η ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 25χρονος λίγη ώρα πριν είχε πιάσει δουλειά στο πλαίσιο του ωραρίου του. Η πρωινή βάρδια 7 το πρωί με 2 το μεσημέρι βρισκόταν ένας εθελοντής, τον οποίο άλλαξε ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης.

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Ήταν η δεύτερη χρονιά του ως εποχικός πυροσβέστης ενώ ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης ήταν αρκετά χρόνια στο Σώμα.

Οι κηδείες των πυροσβεστών αναμένεται να γίνουν σήμερα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

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Αυτό που τώρα ερευνάται είναι οι ακριβείς συνθήκες αυτής της τραγωδίας. Κλιμάκια εξειδικευμένων πυροσβεστών υπό την εποπτεία ανώτατων αξιωματικών, έχουν αναλάβει να δώσουν απαντήσεις.