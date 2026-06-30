Κωνσταντοπούλου: Εγκρίθηκε η άρση ασυλίας της και στις τρεις δικογραφίες για τα Τέμπη

Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με τα τρία εισαγγελικά αιτήματα που συνδέονται με όσα έγιναν στις πρώτες συνεδριάσεις της δίκης των Τεμπών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «πολιτική δίωξη» και «γελοίες ψευδο-δικογραφίες».

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Υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ψήφισαν 173 βουλευτές, ενώ 36 καταψήφισαν και 27 δήλωσαν «παρών». Την άρση υπερψήφισαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση επέλεξαν το «παρών», ενώ ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Κατά την τοποθέτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε σκευωρία εις βάρος της, υποστηρίζοντας ότι η αστυνομικός που την έχει μηνύσει υπήρξε υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των βουλευτών της ΝΔ, κάνοντας λόγο για «κακοποιητική» και «τραμπούκικη» συμπεριφορά.

Η απάντηση από την πλευρά της ΝΔ ήρθε μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Βασίλη Υψηλάντη, ο οποίος κατηγόρησε την Ζωή Κωνσταντοπούλου για «ύβρεις, ψεύδη και συκοφαντίες». «Δεν θα περάσουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «δεν έχει ούτε το ηθικό ούτε το πολιτικό ανάστημα» να απευθύνει τέτοιες κατηγορίες.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έβαλε και κατά του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την υπερψήφιση της άρσης ασυλίας της. «Δεν νοείται να συμπράττετε με αυτή τη σκευωρία, εάν πράγματι δεν θέλετε να συγκυβερνήσετε με τη ΝΔ», είπε, επιχειρώντας να μεταφέρει την αντιπαράθεση και στο πεδίο των μετεκλογικών συσχετισμών.

Κόντρα με τον Κακλαμάνη

Ξεχωριστό μέτωπο άνοιξε και με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, τον οποίο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε επειδή δεν έκανε δεκτό το αίτημά της να μετατεθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια.

Σε επιστολή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «πρωτοφανές» να καλείται βουλευτής και μάλιστα πολιτική αρχηγός σε συνεδρίαση που την αφορά, ενώ υπάρχει, όπως ανέφερε, γνωστό και δημόσιο κώλυμα. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πρόεδρος της Βουλής «δεν είναι όργανο της παράταξής του», αλλά θεσμικός εγγυητής της κοινοβουλευτικής λειτουργίας.

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Ο Νικήτας Κακλαμάνης απάντησε σε ανάλογο ύφος, καλώντας την να εξετάσει αν τα καθήκοντά της ως δικηγόρου της επιτρέπουν να ασκεί απρόσκοπτα τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα. Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε επίσης ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου του τηλεφώνησε αργά το βράδυ της Κυριακής ζητώντας μετάθεση της συζήτησης, παρότι, όπως είπε, είχε ενημερωθεί ήδη από την προηγούμενη Πέμπτη.