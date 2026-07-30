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Τηλεφώνημα για βόμβα στο κτίριο του ΕΒΕΑ στην Ακαδημίας – Έρευνες από κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Ο άγνωστος που τηλεφώνησε δεν έδωσε χρονικό περιθώωριο

Τηλεφώνημα για βόμβα στο κτίριο του ΕΒΕΑ στην Ακαδημίας – Έρευνες από κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:20

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το πρωί της Πέμπτης 30/7, ύστερα από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο του ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) επί της οδού Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας.

Το άτομο που τηλεφώνησε για τον εκρηκτικό μηχανισμό δεν έδωσε χρονικό περιθώριο, ενώ στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για έλεγχο του κτιρίου, το οποίο εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας.

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