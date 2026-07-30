Κυψέλη: “Θέλω να μείνω μόνη” – Το τελευταίο μήνυμα από το κινητό της Ελίζαμπεθ πριν βρεθεί νεκρή στη βαλίτσα

Ολοένα περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτονται για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, το τελευταίο μήνυμα που εστάλη από το κινητό της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος προς την οικογένειά της ανέφερε πως ήθελε να μείνει μόνη.

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Οι Έλληνες αστυνομικοί που ερευνούν τη σκοτεινή υπόθεση, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πιστεύουν ότι αυτός που τη δολοφόνησε χρησιμοποίησαν το κινητό της για να συγκαλύψουν τον θάνατό της, στέλνοντας μια σειρά από παραπλανητικά μηνύματα στην οικογένειά της, σε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο και να διαφύγουν.

Η 38χρονη, από τη Σκωτία, είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα σε βαλίτσα που ανήκε σε άλλο άτομο, από έναν άστεγο μέσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη το Σάββατο 18 Ιουλίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση της Βρετανίδας που βρέθηκε στην Κυψέλη από τις 15 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί η σορός της, κάποιος έστελνε μηνύματα στην οικογένειά της προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Η Ελίζαμπεθ, 38 ετών, από τη Σκωτία, βρέθηκε νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα που ανήκε σε άλλο άτομο, από έναν άστεγο άνδρα στην περιοχή της Κυψέλης, στην ελληνική πρωτεύουσα, το Σάββατο 18 Ιουλίου.

Πάντως, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση αναφέρουν ότι από τις 15 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί η σορός της, κάποιος έστελνε μηνύματα στην οικογένειά της προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Επίσης, οι ερευνητές σημειώνουν ότι το κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξακολουθεί να αγνοείται, παρέμεινε ενεργό στην περιοχή της Αθήνας μέχρι περίπου 24 ώρες πριν, όταν η Ελίζαμπεθ ταυτοποιήθηκε επίσημα.

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«Η βαλίτσα δεν ανήκε στο θύμα, καθώς δεν είχε μαζί της κάποια μεγάλη αποσκευή. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να βρεθεί γενετικό υλικό ή αποτυπώματα στη βαλίτσα, τα οποία θα βοηθήσουν τις αρχές να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες» δήλωσε πηγή της αστυνομίας δήλωσε σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, όπου βρέθηκε νεκρή η 38χρονη Βρετανίδα.

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Μάλιστα, λόγω του βάρους της βαλίτσας που περιείχε τη σορό της, εκτιμούν ότι οι δράστες πιθανότατα διέμεναν σε κοντινή απόσταση από το σημείο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών καλούνται πλέον να απαντήσουν σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων γύρω από τις τελευταίες κινήσεις του θύματος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του δράστη αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε η Βρετανίδα.

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Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου 2026, ένας άνδρας είχε εντοπίσει σε ακατοίκητο κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην περιοχή της Κυψέλης, μία βαλίτσα από την οποία προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι και ειδοποίησε τις Αρχές.

Το κτίριο αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό, η οποία ήταν σε προχωρημένη σήψη.

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Κατά την εξέταση της σορού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα, ενώ ο θάνατος είχε επέλθει περίπου 5 έως 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν αμέσως την Interpol και τις αρχές κάθε χώρας για την υπόθεση. Έτσι, το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου, η Interpol ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία πως η σορός ανήκει στη συγκεκριμένη Βρετανίδα.

Πάντως, με δεδομένο ότι η ιατροδικαστική εξέταση δεν έδειξε την αιτία θανάτου, αναμένονται με ενδιαφέρον οι απαντήσεις από τις τοξικολογικές-ιστολογικές εξετάσεις.