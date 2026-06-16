«Δεν του καίγεται καρφί» – Το μήνυμα Φλωρίδη για τον Γιωτόπουλο

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στην υπόθεση του καταδικασμένου ως καθοδηγητή της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε μιλώντας στο Action 24 «αυτός που είναι 83 ετών έχει 17 φόνους στην πλάτη του».

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«Το σκεπτικό αν δει κανείς την απόφαση είναι πολύ σημαντικό. Ο Άρειος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που το Εφετείο νομίζω το είδε λάθος.

Δηλαδή έχουμε μια νεότερη διάταξη η οποία καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκτιση της ποινής, το Εφετείο είπε ότι ισχύει η παλιότερη, που ήταν επιεικέστερη. Αλλά ο ΑΠ είπε ότι αφορά μια ρύθμιση άλλης κατάστασης» είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Όχι μόνο μεταμέλεια δεν υπάρχει, αλλά μάλλον δεν του καίγεται καρφί».

Τι αναφέρει το σκεπτικό του Αρείου Πάγου για τον Γιωτόπουλο

Δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υφ’ όρον απόλυσής του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, σύμφωνα με το χθεσινό βούλευμα του Ε΄Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με το οποίο αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι με τον νέο Ποινικό Κώδικα «ρυθμίστηκε για πρώτη φορά, ρητά, προς κάλυψη του νομοθετικού κενού» το συγκεκριμένο ζήτημα, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απαιτείται πραγματική έκτιση 25 ετών, ακόμη και για εγκλήματα που τελέστηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2019.

Οι αρεοπαγίτες, ακόμη, απέρριψαν την επίκληση της ευμενέστερης νομολογιακής αντιμετώπισης που είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, κρίνοντας ότι η αρχή του ευμενέστερου νόμου «προϋποθέτει τη σύγκριση μεταξύ περισσότερων διατάξεων νόμων» και όχι μεταξύ μιας νομοθετικής διάταξης και μιας δικαστικής ερμηνείας, που είχε καλύψει προγενέστερο νομοθετικό κενό».

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Ακόμη, κρίθηκε ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά στην αιτιολογία του «δεν διέλαβε την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία» για τη διαπίστωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων της υφ’ όρον απόλυσης.

Ειδικότερα, οι αρεοπαγίτες αναφέρουν ότι στοιχεία, όπως η συνεπής τήρηση των όρων των αδειών, η ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών και η απουσία πρόσφατων πειθαρχικών παραπτωμάτων δεν αρκούν από μόνα τους για να θεμελιώσουν την απαιτούμενη ηθική μεταστροφή του κρατουμένου. Αντίθετα, τα στοιχεία αυτά «στοιχειοθετούν την έννοια της εξωτερικά καλής συμπεριφοράς και όχι της καλής διαγωγής», η οποία, κατά την κρίση του Αρείου Πάγου, πρέπει να αντανακλά μια ουσιαστική και εσωτερική αποδοχή των κανόνων της έννομης τάξης.

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Αναφορικά με τις σπουδές του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο ‘Αρειος Πάγος αναγνωρίζει μεν ότι οι σπουδές του αποδεικνύουν «την προσήλωσή του στο στόχο του να παραμείνει λειτουργικός κατά τον πολυετή εγκλεισμό του». Αλλά το στοιχείο αυτό από μόνο δεν αρκεί για να αποδειχθεί ο σωφρονισμός ή η ηθική του βελτίωση.

Εξάλλου, ελλιπής χαρακτηρίζεται, κατά τους αρεοπαγίτες και η αιτιολόγηση ως προς τις δημόσιες παρεμβάσεις του κρατουμένου, καθώς δεν εξηγείται πώς συγκεκριμένες επιστολές ή δημόσιες τοποθετήσεις του συνδέονται με μεταβολή της στάσης του απέναντι στην έννομη τάξη ή αποτελούν ένδειξη πραγματικού σωφρονισμού.

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Ειδική αναφορά γίνεται στο θέμα της μεταμέλειας, καθώς αναφέρεται ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης «η ειλικρινής μετάνοιά του για τα εγκλήματα που διέπραξε και η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν», ενώ επισημαίνεται ότι το ίδιο το βούλευμα δέχεται ότι ο καταδικασμένος «ουδέποτε αποδέχθηκε τις πράξεις του, ούτε εξέφρασε μεταμέλεια». Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με τον ‘Αρειο Πάγο, μπορεί να αξιολογηθεί ως ένδειξη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη ηθική μεταστροφή του.