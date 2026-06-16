Μήνυμα Μητσοτάκη από την Βούλα: «Στο πολιτικό διαγκωνισμό σήμερα ο τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον τζάμπα 2»

Επίσκεψη στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη 16/6.

Μάλιστα, μιλώντας στους πολίτες εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει».

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«Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς – αυτό που κάνω εδώ σήμερα στο 3Β, το κάνω τρία χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τις εκλογές.

Η δικιά μας γενιά που μεγάλωσε πολιτικά δεκαετία 80 και 90 είναι η ιστορία του χρέους να πλακώνει τη χώρα και για πρώτη φορά η Ελλάδα καταφέρνει να μειώσει το δημόσιο χρέος της με το γρηγορότερο ρυθμό στην ιστορία – έχουμε χρέος να μην κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος που θα μας πνίξει – έχουμε χαράξει μια συνετή πολιτική – να μειώσουμε φόρους – να στηρίξουμε τους πολίτες» υποστήριξε παράλληλα, ο πρωθυπουργός.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Στο πολιτικό διαγκωνισμό σήμερα ο τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον τζάμπα 2»

«Στο πολιτικό διαγκωνισμό σήμερα ο «τζάμπα 1» συναγωνίζεται τον «τζάμπα 2» – όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει – Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά, εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα.

Κάποιοι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα ΜΜΜ και εμείς έχουμε μηδενίσει το φόρο για τη νέα γενιά Να έχετε μεγάλη επιφύλαξη αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν – σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα ΚΜ από Βάρη- Βούλα – Βουλιαγμένη για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ότι θα περάσει στην αγορά – αύριο παρουσιάζουμε μια καινοτόμα πλατφόρμα την posokanei που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα τιμή τις καλύτερες τιμές» υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει:

«Η ανάταξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας – Όλα όσα έχουμε κάνει στην Υγεία σηματοδοτούν ότι πέρα από τη στείρα αντιπαράθεση, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι τι θα κάνει τη ζωή του καλύτερη – εμείς δεν τάξαμε λαγούς με πετραχήλια».