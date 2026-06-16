Al Jazeera: Η σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ δεν είναι πλέον στον «αυτόματο πιλότο»

Στο γεγονός ότι μετά τη συμφωνία με το Ιράν έχει διαταραχθεί η σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ στέκεται το Al Jazeera.

Συγκεκριμένα, η μακροχρόνια συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ δοκιμάζεται από τις ισραηλινές ενέργειες στον Λίβανο, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με τον Μαρκ Φάιφλ, Ρεπουμπλικάνο στρατηγικό αναλυτή και πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

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Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Μαρκ Φάιφλ είπε ότι η πρόκληση για το Ισραήλ είναι ότι «επιθυμεί πολύ να συνεχιστεί η πίεση στο Ιράν».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει την πίεση για να καταλήξει σε μια συμφωνία και εκεί βρίσκεται η πρόκληση αυτή τη στιγμή», σημείωσε.

Είπε ότι η κλίμακα των περιφερειακών δεσμεύσεων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων δισεκατομμυρίων σε βοήθεια προς συμμάχους όπως το Ισραήλ, σε συνδυασμό με την αποτυχία εξασφάλισης μιας ειρηνικής λύσης σε μέρη όπως ο Λίβανος και η Γάζα, σημαίνει ότι «η υπομονή της Αμερικής [με το Ισραήλ]… μικραίνει».

«Εξακολουθούμε να έχουμε καλή σχέση με το Ισραήλ, αλλά δεν είναι στον αυτόματο πιλότο όπως πιθανώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια», κατέληξε ο Φάιφλε.