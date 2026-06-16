Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι πρώτες ώρες μετά την επιστροφή του στον Κορυδαλλό – Τι ζήτησε

Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε σήμερα Τρίτη 16/6 ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια αρχηγός της “17 Νοέμβρη” Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκισή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μόνο που ζήτησε όταν ξαναμπήκε στις φυλακές ήταν να επιστρέψει στο κελί του και να ξεκουραστεί.

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Υπενθυμίζεται ότι το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε εγκρίνει το αίτημα αποφυλάκισής του, εξέλιξη που οδήγησε στην άμεση επανεκκίνηση των διαδικασιών για την επιστροφή του στη φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετέβη χθες το απόγευμα στον Κορυδαλλό προκειμένου να τεθεί εκ νέου υπό κράτηση. Ωστόσο, η εκτέλεση της δικαστικής απόφασης δεν κατέστη άμεσα δυνατή λόγω διαδικαστικών εκκρεμοτήτων που σχετίζονταν με την έκδοση του νέου φυλακιστηρίου.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες παρέμεινε υπό κράτηση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για τις απαραίτητες δικαστικές διαδικασίες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου και επανεισήχθη στην ειδική πτέρυγα κράτησης.

Σημειώνεται πως ουσιαστικά οι δικαστές του Αρείου Πάγου έκαναν δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει νωρίτερα ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης, κρίνοντας ότι έχει παραβιαστεί ο νόμος για τους πολυισοβίτες.

Η απόφαση στηρίχτηκε στον νόμο του 2021 που προβλέπει ότι ένας πολυισοβίτης θα πρέπει να παραμείνει στη φυλακή τουλάχιστον 25 χρόνια πραγματικά, ενώ έκριναν επίσης ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλιπή αιτιολογία.

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Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου να αποφυλακιστεί μετά τα 25 χρόνια με όρους ή θα πρέπει να συνεχίσει να παραμένει κρατούμενος στις φυλακές.

Όσον αφορά στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που έχει καταδικαστεί οριστικά σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», το όριο αυτό δεν είχε συμπληρωθεί. Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι δικαστές έκριναν ότι η αποφυλάκισή του ήταν πρόωρη και μη νόμιμη.

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Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι η αποφυλάκισή του στις 21/5 ήταν η πέμπτη κατά σειρά προσπάθειά του να αποφυλακιστεί και είχε ξεσηκώσει πλήθος αντιδράσεων.