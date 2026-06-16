«Λύγισε» (3-1) τη Σενεγάλη η Γαλλία και μπήκε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (Βίντεο)

Η Γαλλία αν και ζορίστηκε τελικά επικράτησε με 3-1 της Σενεγάλης και ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Συγκεκριμένα, οι Αφρικανοί έβαλαν δύσκολα στους «τρικολόρ», με τους παίκτες του Ντεσάμπ ωστόσο να βγάζουν την ποιότητα τους στο χορτάρι και να παίρνει τη νίκη που τόσο πολύ ήθελαν προκειμένου να αποφύγουν κάποιο κάζο όπως οι Ισπανία (0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι) και Βραζιλία (1-1 με το Μαρόκο).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Εμπαπέ ήταν αυτός που στο 66ο λεπτό έκανε το 1-0 για την Γαλλία, με τον Μπαρκολά να γράφει το 2-0 στο 82ο λεπτό. Ο Εμπαγιέ μείωσε στο 90+5′ σε 2-1, αλλά και πάλι ο Εμπαπέ σκόραρε για το 3-1 ένα λεπτό αργότερα.