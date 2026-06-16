Έκλεισε χωρίς κατεύθυνση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε ξανά σε ιστορικό υψηλό, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου λόγω της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 328,64 μονάδων (+0,64%), στις 51.999,67 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 307,59 μονάδων (–1,15%), στις 26.376,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 42,94 μονάδων (–0,57%), στις 7.511,35 μονάδες.