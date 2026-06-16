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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκλεισε χωρίς κατεύθυνση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 328,64 μονάδων

Έκλεισε χωρίς κατεύθυνση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
EPA
DEBATER NEWSROOM

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε ξανά σε ιστορικό υψηλό, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου λόγω της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 328,64 μονάδων (+0,64%), στις 51.999,67 μονάδες.

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Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 307,59 μονάδων (–1,15%), στις 26.376,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 42,94 μονάδων (–0,57%), στις 7.511,35 μονάδες.

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