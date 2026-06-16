Το νέο σχόλιο της Ακρίτα για τον Γιωτόπουλο: “Ημιμαθείς και σκατ@@@χοι να επιστρέψουν στο λαγούμι τους”

Επανήλθε με σχόλιο κάτω από την ανάρτησή της που ξεσήκωσε αντιδράσεις η Έλενα Ακρίτα, σχετικά με την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή.

Απευθυνόμενη σε όσους σχολίασαν αρνητικά την ανάρτησή της, η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ τους κάλεσε «να επιστρέψουν συντεταγμένα στο λαγούμι τους».

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Η ίδια έκανε λόγο για τρεις κατηγορίες σχολιαστών:

«-Οι άνθρωποι που χαίρονται επειδή ξαναμπήκε στη φυλακή ένας 82χρονος ο οποίος επί 24 χρόνια υπήρξε μοντέλο κρατουμένου με άψογη συμπεριφορά.

-Οι ημιμαθείς (για να μην πω τίποτα χειρότερο) που αγνοούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους νόμους του κράτους.

-Οι σκ@τόψυχοι που ζητάνε κρεμάλες στο Σύνταγμα – ή αλλού δεν τους χαλάει σε ποια πλατεία».

«Όλοι αυτοί παρακαλούνται να επιστρέψουν συντεταγμένα στο λαγούμι τους και να μην ρυπαίνουν τον χώρο που τους φιλοξενεί» έγραψε στο σχόλιό της η Έλενα Ακρίτα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα 15/6, η Έλενα Ακρίτα σε ανάρτησή της στο Facebook ισχυρίστηκε πως επικράτησε πλήρως ο «πολιτικός ρεβανσισμός απέναντι στο κράτος δικαίου».

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Σύμφωνα με την ίδια, ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια αρχηγός της 17Ν δεν επιστρέφει στη φυλακή «επειδή συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία» αλλά επειδή «σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός και η δίψα για ποινές μέχρις εσχάτων αποδεικνύονται εργαλεία ισχυρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού».

Δείτε την ανάρτησή της: