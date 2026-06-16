Μπακογιάννη για Γιωτόπουλο: “Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο”

Στην αναίρεση της απόφασης αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου αναφέρθηκε η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης 16/6 στον ΣΚΑΪ, η κυρία Μπακογιάννη https://debater.gr/tag/ntora-bakogianni/παραδέχθηκε ότι η σκέψη μιας ενδεχόμενης συνάντησης του καταδικασμένου για τη δράση της 17 Νοέμβρη με τα παιδιά της παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

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«Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο ο Γιωτόπουλος. Είναι δύσκολα τα πράγματα» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό και από την ελληνική Δικαιοσύνη. Τέτοιου είδους ζητήματα, όταν επανέρχονται, απλώς ξανανοίγουν μια συζήτηση που κατά τη γνώμη μου δεν βοηθά κανέναν» σημείωσε η ίδια.

Σύμφωνα με τη βουλευτή της ΝΔ, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος «είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών που επιμένουν μέχρι τέλους», προσθέτοντας ότι σε άλλες χώρες υπήρξαν περιπτώσεις καταδικασμένων για τρομοκρατία που αναγνώρισαν τα λάθη τους και επέδειξαν μεταμέλεια.

«Εξακολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο», τόνισε και πρόσθεσε:

«Εγώ δεν είμαι δικαστής και δεν πρόκειται να παρασυρθώ στο να πω ότι η θέση του είναι στη φυλακή. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα ή ελευθερώνουν».

Όπως επισήμανε, το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα εξέτασης αποφυλάκισης ακόμη και για ισοβίτες μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.«Υπάρχει η ευρωπαϊκή αρχή Δικαιοσύνης ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια. Αυτό λέει και το Συμβούλιο της Ευρώπης, αυτό λένε όλοι», κατέληξε.

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Η πρώην υπουργός αναφέρθηκε και στα σενάρια που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να εξετάζει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν δύσκολη πολιτικά για τον ίδιο: «Δεν είναι ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι θα το σκεφτεί πάρα πολύ ο κ. Σαμαράς να προχωρήσει να κάνει ένα κόμμα απέναντι στην παράταξη που τον τίμησε, τον έκανε αρχηγό και τον έκανε και πρωθυπουργό. Έκανε το όνειρο της ζωής του πραγματικότητα. Αν πάρει διαφορετικές αποφάσεις, ο λαός αυτής της παράταξης θα κρίνει».

Σε άλλο σημείο, διαχώρισε τη στάση του Κώστα Καραμανλή από εκείνη του Αντώνη Σαμαρά: «Άλλο ο Καραμανλής, άλλο ο Σαμαράς. Ο Καραμανλής είναι ένας άνθρωπος βαθιά παραταξιακός, ο οποίος μπορεί κατά διαστήματα να αποστασιοποιείται από συγκεκριμένες πράξεις ή αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με κανέναν τρόπο και ποτέ δεν θα προχωρούσε σε οποιαδήποτε κίνηση που θα έβλαπτε την παράταξη».

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Παράλληλα, άσκησε κριτική στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα βαριές τις αναφορές του περί πατριωτισμού της κυβέρνησης: «Ο κ. Σαμαράς είπε πολύ βαριές κουβέντες. Όλα μπορεί να τα δεχθεί ένας άνθρωπος, εκτός από την αμφισβήτηση του πατριωτισμού του. Όταν αμφισβητείς τον πατριωτισμό του υπουργού Εξωτερικών και του πρωθυπουργού, είναι πάρα πολύ βαριά κουβέντα. Δεν ήταν δυνατόν να κάνει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν καταλαβαίνει».

«Για να είμαι τελείως ειλικρινής, περιθώρια προσέγγισης δεν βλέπω», ανέφερε, εκτιμώντας παράλληλα ότι το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός δεν προέρχεται από τον σημερινό πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. «Πιστεύω ότι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται σήμερα ο κ. Σαμαράς είναι άνθρωποι που ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν αποστασιοποιηθεί και αυτούς προσπαθεί να προσεγγίσει. Κάπου εκεί, με την κ. Καρυστιανού και τον κ. Βελόπουλο, τον τοποθετώ» σημείωσε η Ντόρα Μπακογιάννη.

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Κλείνοντας, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη δική της πολιτική μάχη για να επαναπροσεγγίσει αυτό το κοινό: «Εκεί θα δοθεί μάχη από εμάς, προσπαθώντας να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτή είναι η μία παράταξη την οποία αξίζει κανείς να υπερασπίζεται. Και ο κ. Σαμαράς θα προσπαθήσει με τη δική του επιχειρηματολογία να πάρει τους ανθρώπους αυτούς από εκεί».