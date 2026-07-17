Marfin: Σε κελί υψίστης ασφαλείας στις φυλακές Ναυπλίου ο «καθοδηγητής» του εμπρησμού – Νέοι ύποπτοι στο κάδρο των ερευνών

Σε κελί υψίστης ασφαλείας των Δικαστικών Φυλακών Ναυπλίου κρατείται πλέον ο 42χρονος που κατηγορείται ως ο καθοδηγητής και συντονιστής της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin τον Μάιο του 2010.

Την ίδια ώρα, οι διωκτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμα δύο υπόπτων, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχονται τα ντοκουμέντα και τα εγκληματολογικά ευρήματα που οδήγησαν στις πρόσφατες συλλήψεις.

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Επιχείρηση-αστραπή για τη μεταγωγή

Η μεταγωγή του 42χρονου από την Αθήνα ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής κάτω από άκρα μυστικότητα και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Η ειδική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε στις 8:30 π.μ. και δύο ώρες αργότερα ο κατηγορούμενος πέρασε την πύλη του σωφρονιστικού καταστήματος Ναυπλίου.

Ο 42χρονος μεταφέρθηκε μόνος του σε κλούβα της Αστυνομίας, συνοδευόμενος από πέντε ένστολους. Την πομπή πλαισίωναν συμβατικά οχήματα, περιπολικά της Άμεσης Δράσης, δυνάμεις της Τροχαίας και μοτοσικλετιστές.

Αρχικά οδηγήθηκε στον χώρο υποδοχής και πλέον κρατείται σε ειδική πτέρυγα, απομονωμένος από τους υπόλοιπους κρατούμενους.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη ΓΑΔΑ, ο κατηγορούμενος δεν είχε καμία επαφή με τον 42χρονο συγκατηγορούμενό του.

Ο δεύτερος προφυλακισμένος αναμένεται να μεταχθεί στις Φυλακές Μαλανδρίνου εντός της ερχόμενης εβδομάδας, κάτω από εξίσου αυστηρό αστυνομικό κλοιό.

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Η στιγμή της επίθεσης και τα καρέ των υπόπτων

Νέο οπτικοακουστικό υλικό αποτυπώνει τα πρώτα δραματικά δευτερόλεπτα της επίθεσης επί της οδού Σταδίου.

Στο βίντεο καταγράφεται η παραβίαση της εισόδου του υποκαταστήματος λίγο μετά τις 14:00 και η λάμψη από τη ρίψη της πρώτης βόμβας μολότοφ.

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Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, πυκνός μαύρος καπνός κατακλύζει πλήρως τον χώρο της τράπεζας.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει έναν άνδρα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, ο οποίος σπάει την πρόσοψη με σφυρί, εκτιμώντας ότι πρόκειται για τον έναν από τους δύο προφυλακισμένους 42χρονους.

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Τα σακίδια που «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση

Το σημείο-«κλειδί» στις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) αποτέλεσε ένα προσωπικό φωτογραφικό αρχείο διακοπών της περιόδου 2008-2010.

Μέσα από τη σύγκριση αυτών των φωτογραφιών με τα πλάνα των επεισοδίων, οι αναλυτές εστίασαν σε δύο συγκεκριμένα αντικείμενα.

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Το «Σακίδιο Β»: Ένα σακίδιο πλάτης που έφερε ο ψηλός άνδρας με τα γυαλιά μυωπίας έξω από τη Marfin.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το συγκεκριμένο σακίδιο φέρει ένα μοναδικό ίχνος σκουριάς στην επιφάνειά του, το οποίο εντοπίστηκε και στις φωτογραφίες των διακοπών.

Το μαύρο σακίδιο: Ένας δεύτερος σάκος που έφερε κόκκινη στάμπα γνωστού μουσικού συγκροτήματος.

Αν και τα εγκληματολογικά εργαστήρια ξεκαθαρίζουν στο πόρισμά τους ότι η πλήρης ταυτοποίηση των προσώπων με βάση τα βιομετρικά χαρακτηριστικά είναι αδύνατη (ή εμφανίζει απλώς προσομοίωση), το πρωτόκολλο δείχνει «αδιαμφισβήτητη σύνδεση» των προσώπων των επεισοδίων με αυτά των διακοπών, λόγω της μοναδικότητας των συγκεκριμένων σακιδίων.

Στο κάδρο και 46χρονη από τη Βρετανία

Στο μικροσκόπιο της αστυνομικής έκθεσης βρίσκεται και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία έχει συλληφθεί στη Βρετανία και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα.

Η 46χρονη έχει καταγραφεί από τις κάμερες την ημέρα της τραγωδίας στον πεζόδρομο της οδού Σταδίου, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της με μαύρα γυαλιά ηλίου.

Όπως και στην περίπτωση των δύο ανδρών, η εγκληματολογική έκθεση σημειώνει ότι η γυναίκα του πεζοδρόμου παρουσιάζει εμφανή ομοιότητα με τη γυναίκα των φωτογραφιών από τις διακοπές, χωρίς ωστόσο η επιστημονική ανάλυση να προχωρά σε απόλυτη βιομετρική ταύτιση.