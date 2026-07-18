Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι “όταν το ψεύδος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος”

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο action24 ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υπογράμμισε την «πρωτοφανή στάση της κυβέρνησης να αξιώνει συγγνώμη από την αντιπολίτευση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ό,τι καταλογίζαμε πολιτικά, βγήκαν σωστά. Τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν τεκμήριο αθωότητας και ποτέ δεν είπαμε ότι δεν έχουν, είναι σήμερα υπόδικοι καθώς και 18 στελέχη. Ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μελάς, καταδικάστηκε. Η επιλογή του κ. Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι με τη βούλα της δικαιοσύνης καταδικασμένος και παραπέμπεται και για άλλα αδικήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Μάλιστα επιστράτευσε ρήση που αποδίδεται στον Ρωμαίο Πόπλιο Κορνήλιο Τάκιτο για να περιγράψει το κυβερνητικό αφήγημα.

«Όταν το ψεύδος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος. Πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, τους παραπέμπει η δικαιοσύνη, πανηγυρίζουν γιατί δεν είναι 11 αλλά 4, δεν διέγραψαν τον Χιλετζάκη, την κυρία με τη φεράρι. Αποδεικνύεται από κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης ότι είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας που επίσης παρίστατο στο τηλεοπτικό πάνελ τόνισε:

«Η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι ορθά σας πιέσαμε να αρθούν οι ασυλίες, αλλά είστε τόσο αλαζόνες που θέλετε να εμφανιστείτε κήνσορες και τιμητές της διαφάνειας. Εκπαιδεύετε την κοινωνία στον εκμαυλισμό συνειδήσεων, την ανοχή στην διαφθορά».

Κληθείς να σχολιάσει το επιχείρημα ότι κάποιοι διώκονται με πλημμέλημα γιατί η ζημία είναι λίγες χιλιάδες ευρώ, έφερε ένα παράδειγμα: «Αν ένας πελάτης μου ελέγχεται για 1.500 ευρώ, να τον συμβουλεύσω να πει στη δικαιοσύνη ότι επειδή είναι μικρό το ποσό, δεν έγινε τίποτα».

«Το ότι το σκάνδαλο ήταν γαλάζιο κρίνεται από το ποιοι το οργάνωσαν -επιλογές της Νέας Δημοκρατίας- και ενδεχομένως στο αν οι βουλευτές έπαιξαν έναν ρόλο στην διάχυση πελατειασμού. Το μείζον ζήτημα είναι ότι χάθηκαν λεφτά του ελληνικού λαού», κατέληξε.