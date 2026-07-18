Φρίκη στην Κυψέλη – Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 18/7 στην Κυψέλη καθώς εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η βαλίτσα εντοπίστηκε στην οδό Ευελπίδων 7 σε ακατοίκητο κτίριο, με τις Αρχές να καλούνται στο σημείο μετά από μια περίεργη μυρωδιά που υπήρχε στον χώρο, ενώ την βαλίτσα εντόπισε ένας άστεγος.

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Μετά από τους ελέγχους που έγιναν οι Αρχές είδαν πως πρόκειται για πτώμα σε προχωρημένη σήψη, το οποίο βρισκόταν μέσα στην βαλίτσα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η περιοχή αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να φανεί η ταυτότητα της σορού αλλά και τα αίτια του θανάτου του.

Φυσικά οι έρευνες αναμένεται να ρίξουν φως και στον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό στο σημείο όπου την εντόπισαν οι Αρχές.