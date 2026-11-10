Μαρινάκης: “Η αυτοδυναμία της ΝΔ αποτελεί τον βασικό στόχο στις εκλογές του 2027”

Στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και την εξωτερική πολιτική έως την ακρίβεια, την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την πολιτική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο ΕΡΤnews. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί τον βασικό πολιτικό στόχο ενόψει των εκλογών του 2027, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κριθεί με βάση το έργο της, τις μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε και τις συγκεκριμένες προτάσεις της για την επόμενη τετραετία.

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώθηκε αποκλειστικά από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Διαβεβαίωσε επίσης ότι «δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει γίνει πέραν των προβλεπόμενων διαδικασιών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί όλο το ζήτημα και τα αρμόδια υπουργεία συνολικά», απαντώντας σε ερώτηση για το αν ήταν σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης το περιεχόμενο της ενημέρωσης που έκανε η Γαλλία.

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Χαρακτήρισε τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας ως την ηπιότερη μορφή διπλωματικής επικοινωνίας μεταξύ κρατών, η οποία «δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση άδεια και σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζει το οποιοδήποτε κυριαρχικό δικαίωμα». Τόνισε ότι ούτε η γαλλική εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε άλλος ζήτησε άδεια από την Τουρκία ή άλλη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι το έργο προχωρά βάσει του προγραμματισμού του και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία διαπραγμάτευση ζητημάτων κυριαρχικών δικαιωμάτων. Για την τουρκική αντι-NAVTEX σημείωσε ότι δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και δεν μεταβάλλει την πορεία του έργου, ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε καμία συνεννόηση ή επικοινωνία μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Παράλληλα, επέκρινε την αντιπολίτευση για κινδυνολογία και προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει το έργο χωρίς υποχωρήσεις, αλλά με τρόπο που θα διαφυλάσσει την ειρήνη στην περιοχή. «Άρα υπάρχει πλέον διασύνδεση και με την Κύπρο. Αυτή είναι η φιλοσοφία του έργου. Άρα είναι ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, γιατί αίρεται η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και στη συνέχεια έγινε η απαιτούμενη, η προβλεπόμενη αδειοδοτική διαδικασία, όπως ακριβώς την έχουμε περιγράψει», είπε. «Ναι, θα προχωρήσει το έργο χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, χωρίς να μπει ποτέ στο ζύγι, στη διαπραγμάτευση, στη συζήτηση, ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων και έτσι θα ολοκληρωθεί με βάση τον προγραμματισμό του», πρόσθεσε.

Στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, απέρριψε τις αναφορές περί εθνικής ήττας και διεθνούς απομόνωσης της χώρας, αντιπαραβάλλοντας μια σειρά από κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Ειδικότερα, επικαλέστηκε τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και την ενίσχυση των εξοπλιστικών δυνατοτήτων με την αναβάθμιση των F-16, τα Rafale, τις Belharra και την εξασφάλιση του προγράμματος των F-35. «Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε τα εθνικά θέματα ούτε όλες αυτές τις σοβαρές συζητήσεις ως μια ευκαιρία για πατριδοκαπηλία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για την πιο σοβαρή άσκηση πολιτικής, η οποία απαιτεί υπευθυνότητα και αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις αναφορές του περί διεφθαρμένης κυβέρνησης και λογοδοσίας πολιτικών σε ειδικά δικαστήρια. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι πολιτικοί λογοδοτούν πρωτίστως στους πολίτες μέσω των εκλογών και υπενθύμισε τις εκλογικές ήττες του πρώην πρωθυπουργού το 2023. Για τις αναφορές σε ποινικές ευθύνες και την υπόθεση των υποκλοπών σημείωσε ότι η Δικαιοσύνη είναι εκείνη που αποφασίζει ποιος και πότε θα λογοδοτήσει, ενώ κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι επαναφέρει πρακτικές του παρελθόντος. «Το rebranding από τον κύριο Τσίπρα τελικά ήταν μόνο rebranding εικόνας», είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στη ρητορική περί φυλάκισης πολιτικών αντιπάλων.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέφερε την κριτική για τον ποινικό κώδικα που ψηφίστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές του 2015 και του 2019 οδήγησαν στην πρόωρη αποφυλάκιση χιλιάδων κρατουμένων και σε ηπιότερες ποινές για σοβαρά αδικήματα. Αντιπαρέβαλε την επιλογή της σημερινής κυβέρνησης να αυστηροποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι οι εισηγήσεις των επιστημόνων δεν αναιρούν την πολιτική ευθύνη των βουλευτών που ψηφίζουν τους νόμους. Παράλληλα, επικαλέστηκε τις αναφορές του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή για τα λεγόμενα «παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης» επί ΣΥΡΙΖΑ και την υπόθεση Novartis. Αναφορικά με το κράτος δικαίου, επεσήμανε ότι οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφουν βελτίωση, σημειώνοντας ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα εμφανίζει λιγότερες συστάσεις από 15 άλλες χώρες. Διευκρίνισε, πάντως, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες διαφθοράς και ότι απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις.

Για την ακρίβεια και το κόστος ζωής αναγνώρισε ότι αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα νοικοκυριά, υπογράμμισε ωστόσο ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να κρίνονται συγκριτικά, τόσο με την κατάσταση που παρέλαβαν όσο και με όσα συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έκανε μομφή για τη στάση της αντιπολίτευσης υπογραμμίζοντας ότι «όταν κάτι το λες συνέχεια, προφανώς περισσότεροι από αυτούς που κανονικά θα το πίστευαν, το πιστεύουν. Εγώ δεν λέω ότι είναι τέτοια τα ποσοστά, αλλά σίγουρα όταν έχεις εν χορώ μια αντιπολίτευση, ελλείψει πολιτικών προτάσεων, κοστολογημένων λύσεων, να λέει συνεχώς δύο πράγματα», μιλώντας για «‘ακρίβεια Μητσοτάκη’, λες και στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει, αντιπροτείνοντας και τάζοντας τα πάντα στους πάντες χωρίς κοστολόγηση. Το μοτίβο τους αυτό είναι. Και το δεύτερο σκέλος του μοτίβου τους ποιο είναι; “Η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση”».

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Ανέφερε ότι ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα κινήθηκε τους τελευταίους μήνες ελαφρώς υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, λόγω κυρίως της ενέργειας, ενώ ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν τους περισσότερους μήνες χαμηλότερος. «Η απάντηση στον πληθωρισμό δεν είναι ο λαϊκισμός. Η απάντηση στον πληθωρισμό δεν είναι η πλειοδοσία», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος περνά μέσα από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Για τις ελλείψεις στα σχολεία και τις κυβερνοεπιθέσεις παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά επικαλέστηκε τους περισσότερους από 50.000 διορισμούς εκπαιδευτικών, τις παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και την αναβάθμιση περισσότερων από 80 νοσοκομείων και 150 κέντρων υγείας. Στο ζήτημα της ασφάλειας των πανεπιστημίων υπογράμμισε ότι η κατάργηση του ασύλου ανομίας, οι πειθαρχικές και αστικές κυρώσεις, η δυνατότητα επέμβασης της αστυνομίας και η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας αποτελούν βασικά βήματα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η πολιτεία άργησε επί δεκαετίες να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και ότι χρειάζεται ταχύτερη εφαρμογή των μέτρων.

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Για τις πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς και φοροδιαφυγής επικαλέστηκε τη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία σε δύο χρόνια εξάρθρωσε 262 εγκληματικές οργανώσεις και διαχειρίστηκε περισσότερες από 1.500 υποθέσεις. Αναφέρθηκε επίσης στον εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ, στους ηλεκτρονικούς ελέγχους, στα POS, στο IRIS και στη μείωση του κενού ΦΠΑ. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να παρέμβει, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του οργανισμού στην ΑΑΔΕ αποτέλεσε μια αναγκαία μόνιμη μεταρρύθμιση. «Δεν πρέπει να φοβόμαστε το πολιτικό κόστος», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η καθυστέρηση σε ορισμένες αλλαγές οφείλεται ενίοτε στον φόβο της μεγάλης ανατροπής.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, αναγνώρισε ότι η ΝΔ διατηρεί σημαντικό προβάδισμα, αλλά σημείωσε ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών. Για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών εκτίμησε ότι το βασικό πρόβλημα ήταν ο τρόπος επικοινωνίας του νομοσχεδίου και οι αντιδράσεις που ακολούθησαν, οι οποίες ενδεχομένως πλήγωσαν ένα τμήμα της παραδοσιακής εκλογικής βάσης της ΝΔ. Τέλος, για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αντιπαρατεθεί πολιτικά εφόσον αυτό συμβεί, ενώ επανέλαβε ότι η αυτοδυναμία δεν είναι ανέφικτος στόχος. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η ΝΔ μπορεί να κινηθεί από το 30%-31% της εκτίμησης ψήφου προς το 36%-38%, επικαλούμενος και το εκλογικό αποτέλεσμα του 2023. Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, επανέλαβε ότι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει συζήτηση συνεργασίας είναι ένα ΠΑΣΟΚ με τη θεσμική στάση και τη φιλοσοφία που είχε επί Ευάγγελου Βενιζέλου και Φώφης Γεννηματά, ασκώντας κριτική στη σημερινή ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη.

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«Εμείς έχουμε έναν μοναδικό στόχο, την αυτοδυναμία, όχι όμως υπαγορευόμενο από αλαζονεία- ‘εμείς είμαστε και κανένας άλλος’, σε καμία περίπτωση- αλλά γιατί από τα όσα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, θεωρούμε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσει η χώρα μπροστά, διορθώνοντας και τα δικά μας λάθη και πετυχαίνοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα». Απάντησε επίσης ότι δεν γνωρίζει την ημερομηνία των εκλογών επισημαίνοντας παράλληλα ότι «και η τελευταία μέρα μέχρι την προκήρυξη των εκλογών μετράει. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο σημαντικό το τι θα κάνεις, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, όλοι μας μέχρι εκείνη την ημέρα, παρά η μέρα αυτή».