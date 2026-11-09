Μαρινάκης: “Εκδόθηκε η NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου”

Την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας και την έκδοση NAVTEX για τις εργασίες έρευνας και πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές ολοκλήρωσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, έπειτα από σχετικό αίτημα της γαλλικής εταιρείας NEXANS.

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Όπως διευκρίνισε, μετά τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή την απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου.

Στη συνέχεια, το ερευνητικό πλοίο υπέβαλε αίτημα για την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX), η οποία και εκδόθηκε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τον Great Sea Interconnector (GSI) έργο στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας, της περιφερειακής συνεργασίας και της σταθερότητας, σημειώνοντας ότι θα συμβάλει στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Μειώσεις τιμών έως 34% σε 1.109 προϊόντα

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι στους 1.109 ανέρχονται πλέον οι κωδικοί προϊόντων που έχουν ενταχθεί στη δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026.

Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5% έως 34%, με τη μέση μείωση της βασικής τιμής ραφιού να διαμορφώνεται στο 7,1%.

Περισσότεροι από 600 κωδικοί αφορούν επώνυμα προϊόντα, ενώ στην πρωτοβουλία συμμετέχουν επίσης προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και δεκάδες κωδικοί νωπού κρέατος.

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Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη καθημερινής κατανάλωσης, όπως γαλακτοκομικά, αλλαντικά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, βρεφικά προϊόντα, αναψυκτικά και νωπό κρέας.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα και τις τιμές μέσω της πλατφόρμας posokanei.gov.gr, ενώ στα σούπερ μάρκετ υπάρχει ειδική σήμανση.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η λίστα παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να διευρυνθεί, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνεχίζει τις επαφές με προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός στην Ελλάδα στην κατηγορία τροφίμων, αλκοόλ και καπνού διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στο 1,4%, έναντι 1,6% στην Ευρωζώνη.

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Νέοι κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία

Στις 19 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο εισάγει για πρώτη φορά κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι προωθούμενες διατάξεις ενισχύουν τη διαφάνεια στην αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας και προβλέπουν ανθρώπινη εποπτεία κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που επηρεάζουν την εργασιακή κατάσταση των απασχολουμένων.

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Στόχος είναι η ενημέρωση των εργαζομένων για τις διαδικασίες και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων που τους αφορούν, καθώς και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης βελτιώσεις στους όρους εργασίας όσων απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών και ενίσχυση της προστασίας των χρηστών των υπηρεσιών τους.

Παράλληλα, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη βελτίωση της ασφαλιστικής κάλυψης παιδιών που πλησιάζουν την ενηλικίωση, τη διευκόλυνση πρόσβασης σε γονική άδεια και άδεια φροντιστή, καθώς και τη χορήγηση συμπληρωματικής παροχής κυοφορίας και λοχείας από τη ΔΥΠΑ σε ασφαλισμένες μητέρες στον ΕΔΟΕΑΠ.

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών 21,77 δισ. ευρώ

Στα αποτελέσματα του εξωδικαστικού μηχανισμού αναφέρθηκε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 4.144 οριστικές υποβολές αιτήσεων, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ εξαμήνου.

Οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων ξεπέρασαν τις 7.000 για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ενώ οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις ανήλθαν σε 1.965, εκ των οποίων οι 552 πραγματοποιήθηκαν βάσει της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών.

Οι αρχικές οφειλές που ρυθμίστηκαν τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 524 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, έως και τον Οκτώβριο, έχουν πραγματοποιηθεί 72.232 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 21,77 δισ. ευρώ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι μέσα σε λιγότερο από ενάμιση μήνα από την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης, 675 δανειολήπτες ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους.

Χρηματοδότηση πανεπιστημίων και αύξηση της φοιτητικής στέγασης

Στις παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων αναφέρθηκε στη συνέχεια ο Παύλος Μαρινάκης, ανακοινώνοντας χρηματοδότηση άνω των 2 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση των κτιριακών και τεχνικών υποδομών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση 5,5 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια και την αναβάθμιση των υποδομών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα εγκαίνια της νέας Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, η οποία κατασκευάστηκε με δημόσια χρηματοδότηση περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.

Με τη λειτουργία της, οι διαθέσιμες θέσεις φοιτητικής στέγασης του ιδρύματος αυξάνονται από 330 σε 426.

Υπενθύμισε επίσης την αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, το οποίο από 1.000 ευρώ ετησίως το 2019 έχει διαμορφωθεί στα 2.000 ευρώ για τους δικαιούχους φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων και στα 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης.

Όπως επισήμανε, η αύξηση φτάνει έως και το 150% σε σύγκριση με το 2019.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι έχει δρομολογηθεί η μόνιμη αύξηση της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης για τη φοιτητική σίτιση στα 80 εκατ. ευρώ από το 2027, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Έργο 5 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση έργου συντήρησης και αποκατάστασης της σιδηροδρομικής επιδομής της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα.

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 5 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης σε μήκος 16 χιλιομέτρων σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς και σε 60 αλλαγές τροχιάς.

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των φθορών από τη χρήση, στη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και αξιοπιστίας και στη βελτίωση των χρόνων εκτέλεσης των δρομολογίων.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΗΣΑΠ, το οποίο περιλαμβάνει την ανακατασκευή συρμών, τη συντήρηση των υποδομών και την ανακαίνιση σταθμών, με στόχο την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών.