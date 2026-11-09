Τσουκαλάς: “Ο κ. Μαρινάκης για άλλη μια φορά εμφανίστηκε ως Δρυίδης που με τη “χύτρα” των ψεμάτων και των αλχημειών προσπαθεί να κάνει το μαύρο-άσπρο”

«Ο κ. Μαρινάκης για άλλη μια φορά εμφανίστηκε ως Δρυίδης που με τη “χύτρα” των ψεμάτων και των αλχημειών προσπαθεί να κάνει το μαύρο-άσπρο», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντηση που εξέδωσε σχετικά με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για την απόκλιση των μισθών από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα «γκρέμισαν το αφήγημα της κυβέρνησης». Αναφέρει, ειδικότερα, ότι «η χώρα μας βρίσκεται στην προτελευταία θέση της ΕΕ σε μέσο ετήσιο μισθό και μάλιστα με έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης των μισθών», πως «την περίοδο 2019-2025 οι ελληνικοί μισθοί αυξήθηκαν ονομαστικά μόλις κατά 17,6% έναντι 26,5% στην ΕΕ» και ότι «την ίδια περίοδο ο πληθωρισμός τροφίμων αυξήθηκε πάνω από 40%, ενώ ρεκόρ σημείωσε και η αύξηση σε ενέργεια και πετρέλαιο». Υπογραμμίζει ότι «το 2025 ο ελληνικός μέσος μισθός αντιστοιχεί μόλις στο 45,3% του ευρωπαϊκού μέσου μισθού έναντι 48,7% το 2019», για να επισημάνει καταληκτικά: «Κύριε Μαρινάκη, σας αξίζουν συγχαρητήρια που καταλήξατε μετά από επτάμισι χρόνια να συγκρίνεστε με τις επιδόσεις της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου».