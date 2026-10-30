Σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ασφάλειας και την οικονομική ανάπτυξη της Θεσπρωτίας

Με έμφαση την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή των Φιλιατών Θεσπρωτίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε σειρά πρωτοβουλιών για την περιοχή, με κύρια την πρόσληψη επιπλέον 60 Συνοριακών Φυλάκων στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης.

Ο κ. Υπουργός επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, τους Φιλιάτες μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο. Στη συνάντηση, παρουσία του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, του Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών Δημήτρη Κυριαζή, του Βουλευτή Θεσπρωτίας, Βασίλη Γιόγιακα και του Δημάρχου Φιλιατών, Παρασκευά Βλάχου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στη μεγάλης σημασίας ενίσχυση της ασφάλειας των παραμεθόριων οικισμών, που συμβάλλει, όπως επισήμανε, και στην προσπάθεια συγκράτησης του πληθυσμού.

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“Είμαστε ξανά εδώ για να επαναβεβαιώσουμε τη θέλησή μας να ζωντανέψουμε τον τόπο, να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη, στην ευημερία και φυσικά να κάνουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερα βήματα προς την ασφάλεια των συνόρων και την ασφάλεια της Ελλάδας”, είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, σημείωσε πως, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, έχουν ληφθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με στόχο “να αναστήσουμε τον τόπο” και αναφέρθηκε ειδικότερα, στην κατασκευή του νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος στους Φιλιάτες, στον χώρο του πρώην Στρατοπέδου «Υπολοχαγού Θωμά Τριάντη», το οποίο, όπως τόνισε, θα δώσει τεράστια ζωή στην περιοχή, απασχόληση και φυσικά οικονομική ανάπτυξη.

Στο σημείο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστος Περρής, που συνόδευε τον κ. Υπουργό, σημείωσε πως το νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα σχεδιάζεται σε έκταση περίπου 115 στρεμμάτων, με δυναμικότητα περίπου 300 κρατουμένων. Παράλληλα, στον χώρο προβλέπονται, πέρα από τους χώρους κράτησης, διοικητικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικές δομές, χώροι άθλησης, λατρείας και ψυχολογικής υποστήριξης.

Στη συνέχεια ο κ.Υπουργός ανακοίνωσε ότι, έχει αναδειχθεί ανάδοχος για τη μετατροπή του πρώην κτηρίου του ΤΕΙ στην Ηγουμενίτσα, σε έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας, ενώ για το νέο κτήριο στέγασης του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, σημείωσε πως εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και τοποθέτησε την πιθανή έναρξη των εργασιών την άνοιξη του 2027.

Υπογράμμισε, επίσης, την πρόσληψη 60 νέων συνοριοφυλάκων για την περιοχή, καθώς σημείωσε πως θα καλύψουν θέσεις παλαιότερων συνοριοφυλάκων που βαίνουν προς την έξοδο λόγω συνταξιοδότησης. “Έτσι ώστε, όλα αυτά τα μικρά χωριά, οι κοινότητες, οι οικισμοί που έχουν λίγους κατοίκους να αισθάνονται ότι η ελληνική πολιτεία είναι κοντά τους και, ταυτόχρονα, ενισχύεται η φύλαξη των συνόρων που αποτελεί και προϋπόθεση για την ασφάλεια της χώρας”, τόνισε.

“Η περιφερειακή Ελλάδα έχει πολύ ζωντανές δυνάμεις οι οποίες μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν όρους ανάπτυξης, ευημερίας και ασφάλειας. Θα είμαστε εδώ και πάλι για να επιβεβαιώνουμε κάθε φορά τη δέσμευσή μας ότι είμαστε συνεπείς απέναντι στις ανάγκες των πολιτών όταν αυτές οι ανάγκες πραγματικά απαιτούν λύσεις. Και αυτή είναι η δική μας αποστολή”, κατέληξε ο κ. Υπουργός.

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Στη συνάντηση, στο Δημαρχείο Φιλιατών, παρέστησαν, επίσης ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου, Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Κακούσης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας, Αστυνομικός Διευθυντής Θεόδωρος Κολιοπάνος, Αξιωματικοί, Στελέχη, όπως και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ.