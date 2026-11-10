Αργυρούπολη: Λήστεψαν 64χρονο την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητό του – Συνελήφθησαν 3 άτομα

Στη σύλληψη τριών ατόμων για ληστεία σε βάρος 64χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην Αργυρούπολη.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, περίπου στις 21:10, όταν τρεις νεαροί πλησίασαν έναν 64χρονο αλλοδαπό, την ώρα που εκείνος ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του.

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Οι δράστες, δύο 16χρονοι και ένας 18χρονος, φέρονται να του αφαίρεσαν με τη βία δύο χρυσές αλυσίδες που φορούσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον παράδρομο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, κοντά στον σταθμό του Μετρό Αλίμου.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν τους τρεις νεαρούς στην οδό Θήρας, όπου και τους συνέλαβαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν ένα μαχαίρι και δύο χρυσές αλυσίδες.