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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος που έπεσε από όροφο πολυκατοικίας σε πρασιά

Στην περιοχή του Βαρδαρίου

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος που έπεσε από όροφο πολυκατοικίας σε πρασιά
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου ένας άνδρας σε πρασιά πολυκατοικίας, στην περιοχή του Βαρδαρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival, ο άνδρας ηλικίας 38 ετών έπεσε από όροφο πολυκατοικίας στην οδό Μοναστηρίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η πτώση του άνδρα έγινε τις πρωινές ώρες.

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