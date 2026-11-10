Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος που έπεσε από όροφο πολυκατοικίας σε πρασιά

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου ένας άνδρας σε πρασιά πολυκατοικίας, στην περιοχή του Βαρδαρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival, ο άνδρας ηλικίας 38 ετών έπεσε από όροφο πολυκατοικίας στην οδό Μοναστηρίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η πτώση του άνδρα έγινε τις πρωινές ώρες.