Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας σε συρμό του Προαστιακού

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου ένας άνδρας, μέσα σε συρμό του Προαστιακού, που εκείνη την ώρα εκτελούσε δρομολόγιο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το περιστατικό έγινε αντιληπτό περίπου στο ύψος του Ζευγολατιού, με τους επιβάτες να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

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Όταν ο συρμός έφτασε στον σταθμό του Κιάτου, στο σημείο μετέβη πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Επί τόπου, βρέθηκαν και αστυνομικό του Α.Τ Σικυωνίων.