Χρυσοχοΐδης: “1,5 χρόνο ερευνούσε το Χωριάτικο το ελληνικό FBI – Έκανε επιχείρηση-παγίδα για να νομίσει ο Γιαννακόπουλος ότι είχαμε τελειώσει μαζί του”

Για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το “Χωριάτικο” και την ΜΚΟ “Παιδική Χαρά” μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM , είπε για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και την υπόθεση Χωριάτικο «εδώ και 1,5 χρόνο, η ΕΛΑΣ, η ΔΑΟΕ, μέσα από μια τεράστια προσπάθεια, με την παρουσία και συμμετοχή του Εισαγγελέα, κατόρθωσε και εξάρθρωσε ένα τεράστιο εγκληματικό δίκτυο, που έχει συνέχεια, δεν έχει τελειώσει. Η ανάκριση θα εμβαθύνει την έρευνα και σε άλλους τομείς από το ελληνικό FBI».

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Στο πλαίσιο αυτό αποκάλυψε, δε, «πριν από ένα μήνα, προκειμένου να χαλαρώσουμε όλους και να μην αντιληφθεί κανείς τι ερευνούμε, έγινε μια επιχείρηση σε κέντρο στη Συγγρού, ιδιοκτησίας του (σ.σ. του Άγγελου Γιαννακόπουλου), που ήταν προειδοποιημένη ότι θα γίνει για να νομίσουν πως αυτό ήταν και τέλειωσε. Αυτό τον χαλάρωσε και τον έκανε να φύγει ακόμα και στο Ντουμπάι. Ήταν μια έφοδος σε κέντρο διασκέδασης, που είχε προειδοποιηθεί».

Με αφορμή, στη συνέχεια, τη συμπλήρωση δύο ετών από την ίδρυση του ελληνικού FBI, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε «ήταν προσωπικό μου όραμα εδώ και χρόνια, ορμώμενος από το κίνητρο να υπάρξει μια εξειδικευμένη υπηρεσία για το οργανωμένο έγκλημα. Αρκετοί ρωτάνε και πονηροί γιατί τώρα και πριν τις εκλογές; Γιατί τώρα έγινε η υπηρεσία, το κράτος ήταν ανοργάνωτο και δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα. Ξεκινήσαμε από ένα πολύ συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο, από 2 δικαστές που είναι τώρα στο FBI. Τηρείται απόλυτα η νομιμότητα, υπάρχει εισαγγελέας και έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένες υπηρεσίες. Είναι ένστολη υπηρεσία, λειτουργεί όλο το 24ωρο, ένοπλη, κάνει μεγάλες επιχειρήσεις μαζί με την ΟΠΚΕ, τα ναρκωτικά. Πρόκειται για υπηρεσία υπόδειγμα, βγάζει τεράστιες επιτυχίες στη διείσδυση στο οργανωμένο έγκλημα. Το ίδιο και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, με διείσδυση για να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Η Ελλάδα πλέον διαθέτει μια ιδιαίτερα αποτελεσματική υπηρεσία, υπό την εντολή των εισαγγελέων».

«Αναζητούμε κτίριο, για να μετακινηθούν σε μια υποδομή με πλήρη εξοπλισμό» είπε ακόμα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημειώνοντας ότι στο ελληνικό FBI εργάζονται 950 άτομα στην Αθήνα και 250 στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικά για την υπόθεση με τη ΜΚΟ είπε ότι «υπάρχουν και άλλα στοιχεία, που ενδεχομένως προκύψουν από την έρευνα» διαμηνύοντας ότι «θα διερευνηθεί κάθε πλευρά του εγκληματικού δικτύου, για κάθε κρατική υπηρεσία».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ρωτήθηκε και για την τραγωδία στην Πλάκα και τις κλοπές χαλκού και σημείωσε ότι «η ΕΛΑΣ ασχολείται και εγώ διαρκώς με αυτό τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρει κανείς όλα αυτά που κλέβουν κυρίως οι Ρομά και τα παραδίδουν στα σκραπατζίδικα. Γίνεται ένας μεγάλος αγώνας, έχουν γίνει ειδικές ομάδες για να καταπολεμήσουμε ένα φαινόμενο. Κάθε έγκλημα πρέπει η εξιχνίασή του να φτάνει μέχρι το τέλος. Πρέπει να εξαρθρώσουμε αυτά τα δίκτυα, δεν είναι τόσο εύκολα».

Ειδικά για την υπόθεση της Πλάκας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι «υπάρχει ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψιν: Ήταν χρήστες ναρκωτικών. Προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δόση τους, κάθε μέρα πρέπει να διαπράττουν κάποιο αδίκημα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι έξω, και γιατί έχουν ανάγκη από τη δόση τους και θα εγκληματίσουν. Όποιος είναι εξαρτημένος και είναι έξω, θα εγκληματήσει. Πρέπει να υπάρξει θεραπευτικό κέντρο-φυλακή. Πρέπει να φτιάξουμε δομές για να εγκαταστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, είναι κρίμα που κυκλοφορούν στους δρόμους και αυξάνουν συνεχώς την παραβατικότητα».

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Όσον αφορά την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, τέλος, είπε «αυτοί που πήγανε στον Πλεύρη και έβαλαν τη βόμβα μολότοφ που μπορούσε να σκοτώσει έναν περαστικό θα συλληφθούν σύντομα και θα πάνε στη φυλακή. Είναι κάποια παιδιά που δεν αντιλαμβάνονται τι κάνουν και γίνονται δολοφόνοι. Είναι ζήτημα εξάρθρωσης των εναπομεινάντων λειψάνων που ταλαιπώρησε τη χώρα και τη δημοκρατία».