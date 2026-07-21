Live συνέντευξη του Ανδρουλάκη για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο τομέα της ενέργειας

Συνέντευξη τύπου για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της ενέργειας παραχωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Χαριλάου Τρικούπη το μεσημέρι της Τρίτης (21/7).

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Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του, την Τρίτη 21 Ιουλίου στη 1 μετά το μεσημέρι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος των S&D Γιάννης Μανιάτης, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης, ο Γραμματέας του Τομέα Ενέργειας Κώστας Μαθιουδάκης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην ενέργεια και το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ.











