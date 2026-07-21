Live συνέντευξη του Ανδρουλάκη για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο τομέα της ενέργειας
Συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην ενέργεια και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ
Συνέντευξη τύπου για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της ενέργειας παραχωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Χαριλάου Τρικούπη το μεσημέρι της Τρίτης (21/7).
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Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του, την Τρίτη 21 Ιουλίου στη 1 μετά το μεσημέρι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος των S&D Γιάννης Μανιάτης, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης, ο Γραμματέας του Τομέα Ενέργειας Κώστας Μαθιουδάκης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην ενέργεια και το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ.
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