Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή των συντάξεων Αυγούστου, καθώς ο e-ΕΦΚΑ έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα πληρωμών για τους συνταξιούχους. Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων. Όπως συμβαίνει σε κάθε κύκλο πληρωμών, τα ποσά αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα καταβληθούν:

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Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ .

. Οι κύριες που απονεμήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου θα πληρωθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , τράπεζες, ΟΤΕ , ΔΕΗ , ΝΑΤ , ΕΤΑΤ , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπά εντασσόμενα ταμεία).

, τράπεζες, , , , , και λοιπά εντασσόμενα ταμεία). Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, όπως συμβαίνει σε κάθε κύκλο πληρωμών.

Πληρωμές συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026

Οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες των μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), καθώς και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά μέσω του e-ΕΦΚΑ (ΟΠΣ-ΕΦΚΑ). Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 θα ακολουθήσει η καταβολή των κύριων των πρώην Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπά εντασσόμενα Ταμεία), καθώς και των κύριων και επικουρικών του Δημοσίου.