Χαρδαλιάς: Ο Αττικός αμπελώνας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα εξωστρέφειας, πολιτισμού και βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα μας (Εικόνες)

Με την παρουσία εννέα μεγάλων οινοποιίων του λεκανοπεδίου στο περίπτερό της, συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής στην διεθνή έκθεση οίνου «Wine Paris 2026», στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προώθηση του οινοτουρισμού και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με όρους εξωστρέφειας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, αφού εγκαινίασε το περίπτερο, επισκέφθηκε αντίστοιχα εγχώριων και διεθνών παραγωγών, ενώ αντάλλαξε απόψεις για τις εξελίξεις της αγοράς οίνου, τις επενδυτικές δυνατότητες και τις ευκαιρίες περαιτέρω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του αττικού κρασιού στις διεθνείς αγορές.



Χαιρετίζοντας, ο κ. Χαρδαλιάς στα εγκαίνια του περιπτέρου επισήμανε ότι η παρουσία της περιφέρειας στην έκθεση «εντάσσεται σε έναν συνολικό και συνεκτικό σχεδιασμό, που αντιμετωπίζει το κρασί ως αναπτυξιακό εργαλείο, ως πολιτιστικό κεφάλαιο και ως εμπειρία με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα». Ανέφερε ότι ο αττικός αμπελώνας «αποτελεί ένα κράμα πολιτισμού, παράδοσης, ποιότητας και σύγχρονης επιχειρηματικότητας, που μπορεί και πρέπει να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για όλη τη χώρα».

Μέσα από τον οινικό τουρισμό, πρόσθεσε ο περιφερειάρχης, συνδέουμε το κρασί με τη γαστρονομία και τη μοναδική φιλοξενία της Αττικής, δημιουργώντας ολοκληρωμένες εμπειρίες για τον επισκέπτη, που αναδεικνύουν την αυθεντικότητα και την πολυμορφία του τόπου μας.

«Με σταθερό διάλογο με τον κλάδο, με στοχευμένες πολιτικές εξωστρέφειας, με ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη και με τη συμμετοχή μας σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις, δίνουμε στους παραγωγούς μας τα εχέγγυα που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να σταθούν ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές», υπογράμμισε ο ίδιος.

Παράλληλα με τη συμμετοχή στην έκθεση, η Περιφέρεια Αττικής στήριξε οικονομικά την εκδήλωση εστίασης με προβολή ελληνικού κρασιού που διοργάνωσε η ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι, με προσκεκλημένους, εισαγωγείς, διανομείς, sommeliers και εκπροσώπους του εξειδικευμένου Τύπου.

Με την ευκαιρία της επίσκεψης στη γαλλική πρωτεύουσα, ο κ. Χαρδαλιάς συναντήθηκε με την περιφερειάρχη του Παρισιού Valérie Pécresse, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας σε περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση σε ζητήματα όπως η βιώσιμη αστική ανάπτυξη και η μητροπολιτική διακυβέρνηση. Ιδιαίτερα συζητήθηκε η ανάγκη μεταφοράς τεχνογνωσίας από τη Γαλλία στην Ελλάδα, σε ζητήματα αυτοδιοικητικής ευθύνης και εύρυθμης λειτουργίας κρίσιμων τομέων πολιτικής, μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο περιφερειάρχες διατηρούν άριστες σχέσεις, ενώ το Δεκέμβριο του 2024 συνυπέγραψαν το Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας για την ολιστική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι η Wine Paris αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις του κλάδου των κρασιών, των αποσταγμάτων και των καινοτόμων ποτών. Προσφέρει ένα δυναμικό περιβάλλον δικτύωσης και επιχειρηματικών συναντήσεων και λειτουργεί ως διεθνής πλατφόρμα διαλόγου, καινοτομίας και στρατηγικής ανάλυσης για τη σύγχρονη οινική βιομηχανία. Στη φετινή έκθεση συμμετέχουν 5.437 εκθέτες από 154 χώρες και σύμφωνα με τους διοργανωτές έχουν προγραμματιστεί επισήμως 20.229 επαγγελματικές συναντήσεις καθώς και 176 εκπαιδευτικές συνεδρίες.