«Φρένο» στην ακρίβεια: Μόνιμες μειώσεις τιμών έως 20% σε βασικά αγαθά από τις 31/08 – Οι κατηγορίες «υψηλής προτεραιότητας»

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η Εθνική Πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει σταθερές μειώσεις της τάξεως του 5% έως 20% σε ευρεία γκάμα βασικών καταναλωτικών αγαθών, προσφέροντας «ανάσα» στα ελληνικά νοικοκυριά ενόψει του φθινοπώρου.

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Η πρωτοβουλία, η οποία «κλείδωσε» εν μέσω διαδοχικών συσκέψεων υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, με εκπροσώπους της αγοράς, περνά πλέον στην τελική της φάση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ) απέστειλε ήδη επίσημη πρόσκληση συμμετοχής προς τους μεγάλους επιχειρηματικούς συνδέσμους (ΣΕΒ, ΣΕΒΤ, ΕΣΒΕΠ) και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), ορίζοντας αυστηρά το πλαίσιο και τις δεσμεύσεις.

Στο στόχαστρο η τιμή ραφιού – Όχι άλλες εφήμερες προσφορές

Η φιλοσοφία του προγράμματος εστιάζει αποκλειστικά σε μόνιμες και πραγματικές μειώσεις επί της κανονικής τιμής ραφιού, αποκλείοντας τα προσωρινά εκπτωτικά κουπόνια ή τις συνήθεις προωθητικές ενέργειες.

Ως βάση υπολογισμού ορίζεται η κανονική τιμή του προϊόντος στις 27 Αυγούστου 2026. Οποιεσδήποτε επιπλέον προσφορές γίνουν από τις εταιρείες θα εφαρμόζονται πάνω στη νέα, ήδη μειωμένη τιμή, χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού.

Το πρόγραμμα θα τρέξει για τέσσερις μήνες, ωστόσο κάθε προϊόν που εντάσσεται υποχρεούται να διατηρήσει τη μειωμένη τιμή για τουλάχιστον δύο μήνες.

Οι κατηγορίες «υψηλής προτεραιότητας»

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή αφορά προϊόντα υψηλής κυκλοφορίας και όχι «στάσιμους» κωδικούς. Στο επίκεντρο βρίσκονται:

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Νωπά κρέατα (μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά) με ενδεικτικές μειώσεις 5% – 15%

Γαλακτοκομικά & βασικά τρόφιμα (γάλα, γιαούρτι, τυριά, αυγά, ψωμί, άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια) με μειώσεις έως 20%

Ελαιόλαδο και λοιπά έλαια/βούτυρα

Βρεφικά είδη (γάλα, τροφές, πάνες)

Είδη προσωπικής υγιεινής & απορρυπαντικά

Σχολικά είδη, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

Διαφάνεια μέσω “PosoKanei” και 16 «κόκκινες γραμμές» για τον ανταγωνισμό

Οι καταναλωτές θα έχουν άμεση εικόνα των μειώσεων, καθώς όλα τα συμμετέχοντα προϊόντα θα αναρτώνται σε ειδική ενότητα της πλατφόρμας PosoKanei, ενώ στα καταστήματα και τα ράφια των σούπερ μάρκετ θα τοποθετηθεί ειδική ενιαία σήμανση.

Για την αποφυγή φαινομένων εναρμονισμένης πρακτικής (καρτέλ), η Αρχή θεσπίζει 16 αυστηρές δικλίδες ασφαλείας.

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Απαγορεύεται ρητά κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών για τιμές, κόστη ή περιθώρια κέρδους.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν τις προτάσεις τους μονομερώς και ανά barcode απευθείας στην ΑΑΕΑ&ΠΚ, η οποία θα λειτουργεί ως ο μοναδικός ελεγκτής.

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Ο οδικός χάρτης προς τις μειώσεις

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων εβδομάδων είναι σφιχτό:

27 Ιουλίου: Κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων ανά κωδικό από τις επιχειρήσεις

28 – 29 Ιουλίου: Αξιολόγηση από την ΑΑΕΑ&ΠΚ και ενημέρωση των σούπερ μάρκετ

27 Αυγούστου: Οριστική καταγραφή των τιμών αναφοράς

31 Αυγούστου: Επίσημη πρεμιέρα των μειωμένων τιμών στα ράφια

Όπως επισημαίνει με νόημα η ΑΑΕΑ&ΠΚ, η αγορά καλείται τώρα να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά μέσω αυτόνομων και γενναίων αποφάσεων, καθώς το στοίχημα της πρωτοβουλίας δεν κρίνεται από τον όγκο των κωδικών, αλλά από το πραγματικό οικονομικό όφελος στην τσέπη του καταναλωτή.