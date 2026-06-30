Χαρδαλιάς: «Προχωράμε στην αναβάθμιση του λιμένα Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη – Επενδύουμε συνεχώς σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές»

Δρομολογήθηκε η αναβάθμιση μιας σημαντικής λιμενικής υποδομής στο Πόρτο Ράφτη, με την προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και τις εργασίες για τη βυθοκόρηση (απομάκρυνση υλικών από τον βυθό) και την επισκευή των κρηπιδωμάτων στο λιμάνι του Αγ. Νικολάου, να ξεκινούν άμεσα.

Το έργο προϋπολογισμού 452.352 ευρώ είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2026. Τη σύμβαση συνυπέγραψαν, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Δημήτρη Δαμάσκου και του δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Κωνσταντίνου Αλλαγιάννη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Τάσος Νικολακόπουλος και η διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, Μαίρη Μίσκα, καθώς το έργο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των δύο φορέων.

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Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στα βορεινά παραλιακά κρηπιδώματα συνολικού μήκους περίπου 90 μέτρων και στους δύο υφιστάμενους προβλήτες (μήκους 50 μ. και 23 μ.).

Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν: