Χαρδαλιάς: «Προχωράμε στην αναβάθμιση του λιμένα Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη – Επενδύουμε συνεχώς σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές»
Τι ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής
Δρομολογήθηκε η αναβάθμιση μιας σημαντικής λιμενικής υποδομής στο Πόρτο Ράφτη, με την προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και τις εργασίες για τη βυθοκόρηση (απομάκρυνση υλικών από τον βυθό) και την επισκευή των κρηπιδωμάτων στο λιμάνι του Αγ. Νικολάου, να ξεκινούν άμεσα.
Το έργο προϋπολογισμού 452.352 ευρώ είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2026. Τη σύμβαση συνυπέγραψαν, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Δημήτρη Δαμάσκου και του δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Κωνσταντίνου Αλλαγιάννη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Τάσος Νικολακόπουλος και η διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, Μαίρη Μίσκα, καθώς το έργο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των δύο φορέων.
Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στα βορεινά παραλιακά κρηπιδώματα συνολικού μήκους περίπου 90 μέτρων και στους δύο υφιστάμενους προβλήτες (μήκους 50 μ. και 23 μ.).
Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν:
- Αποκατάσταση της συνέχειας του μετώπου του κρηπιδώματος.
- Επισκευή του κρηπιδώματος και των όπισθεν χερσαίων χώρων στην κεφαλή του Προβλήτα Ι.
- Αποκατάσταση ανωδομών από σκυρόδεμα στα υπόλοιπα τμήματα (παραλιακά κρηπιδώματα και δυτικότερος προβλήτας).
- Αντικατάσταση εξοπλισμού ανωδομής και δημιουργία υποδομών για μελλοντική εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών παροχών.
- Καθαρισμός του πυθμένα και αποκατάσταση των ωφέλιμων βαθών μέσω εκσκαφής έως βάθος -4 μ.
- Αποκατάσταση του ανατολικού ορίου της λιμενικής εγκατάστασης με απομάκρυνση στοιχείων από σκυρόδεμα και κατασκευή θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους. Αναφορικά με το έργο ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι «η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Αττικής αποτελεί σταθερή και κεντρική προτεραιότητα της διοίκησής μας», ενώ για την σύμβαση είπε ότι πρόκειται για ουσιαστική παρέμβαση που αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα φθορών και λειτουργικών ελλείψεων. «Μέσα από στοχευμένες τεχνικές εργασίες, όπως η βυθοκόρηση, η αποκατάσταση των κρηπιδωμάτων και η αναβάθμιση των υποδομών, διασφαλίζουμε ότι το λιμάνι θα καταστεί πλήρως λειτουργικό και ασφαλές για τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες», παρατήρησε ο ίδιος και προσέθεσε: «Παράλληλα, ενισχύουμε και την ανθεκτικότητα των παράκτιων υποδομών και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και αποτελεσματικότητα να υλοποιούμε έργα ουσίας σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου, επενδύοντας σε υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την τοπική οικονομία». Από την πλευρά του ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης ανέφερε πως «η χρηματοδότηση του έργου φτάνει τα 600.000 ευρώ, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας για την αποκατάσταση του λιμανιού μας στον Αγ. Νικόλαο στο Πόρτο Ράφτη, εκκρεμότητα που ταλαιπωρούσε την τοπική κοινωνία επί σχεδόν σαράντα χρόνια». Ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη «για το προσωπικό ενδιαφέρον και τη συμβολή του, στην επίλυση του ζητήματος, που για χρόνια θεωρούνταν ανυπέρβλητο» και εξήρε την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τέλος ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Τάσος Νικολακόπουλος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την δρομολόγηση του έργου που προβλέπει «κυρίως, την επισκευή του κατεστραμμένου προβλήτα, μήκους 60 μέτρων περίπου, άκρως σημαντική για τη λειτουργία του λιμανιού μας, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε, ότι η ζημιά αυτή, έγινε πριν από τέσσερις δεκαετίες και από τότε, έχουμε τα συντρίμμια, σε κοινή θέα στο λιμάνι μας».
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