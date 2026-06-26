Πρεμιέρα για το «Attica Roots Festival» στη Ρωμαϊκή Αγορά – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Με τους καλύτερους οιωνούς πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η πρεμιέρα του «Attica Roots Festival», του νέου μουσικού φεστιβάλ της Περιφέρειας Αττικής, που φιλοδοξεί να καταστεί θεσμός, φέρνοντας την παράδοση στο σήμερα μέσα από ένα σύνολο εκδηλώσεων, ανοικτών και δωρεάν προς όλους, σε εμβληματικούς χώρους του Λεκανοπεδίου.

Η αυλαία του φεστιβάλ άνοιξε στη Ρωμαϊκή Αγορά, έναν χώρο με ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα, όπου εκατοντάδες πολίτες απόλαυσαν την πρώτη συναυλία της διοργάνωσης, με τους Mode Plagal. Το κοινό, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Περιφέρειας Αττικής, είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει νοερά μέσα από ένα ιδιαίτερο μουσικό κράμα, στο οποίο οι ήχοι της jazz, της funk, των blues και του afrobeat συνδέθηκαν οργανικά με τους ρυθμούς και τις κλίμακες της ελληνικής παράδοσης.

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Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος έδωσε το «παρών» στη συναυλία, δήλωσε τα εξής:

«Η Αττική είναι μια σύγχρονη μητροπολιτική Περιφέρεια που δημιουργεί, εμπνέει, εξελίσσεται και ανοίγεται στον κόσμο με αυτοπεποίθηση. Με το «Attica Roots Festival» χαράσσουμε μια νέα δημιουργική διαδρομή, που θέλουμε να εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό στην πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας: με αισθητική, αξιοπρέπεια, σοβαρότητα, συγκρότηση και πολλή μεθοδική δουλειά.

Το φεστιβάλ αυτό είναι μόνο η αρχή. Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε, ώστε να επικοινωνήσουμε καθαρά το δικό μας σχέδιο για τον πολιτισμό. Ένα σχέδιο ολιστικό, που θα απλώνεται και στους 12 μήνες του χρόνου, χωρίς να περιορίζεται μονάχα στη μουσική.

Θέλουμε έναν πολιτισμό ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Έναν πολιτισμό που θα ανήκει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γενιά και γειτονιά. Στηρίζουμε τη σύγχρονη δημιουργία, δίνουμε χώρο στους καλλιτέχνες και φέρνουμε την τέχνη πιο κοντά στην καθημερινότητα. Η Αττική έχει βάθος, ιστορία, ταυτότητα και δυναμισμό. Και αυτά ακριβώς τα στοιχεία θέλουμε να φωτίσουμε, με συνέπεια και διάρκεια».

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής Χριστίνα Κεφαλογιάννη, οι Αντιπεριφερειάρχες Ανατολικής Αττικής Δημήτριος Δαμάσκος, Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, Δυτικού Τομέα Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, Οικονομικών Σταυρούλα Μακρή, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών Θεόδωρος Κουτσογιαννόπουλος και Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου.

Παρόντες ακόμη, ήταν μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας και εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τύπου Κωνσταντίνος Ζώμπος, η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού Μπέσσυ Αργυράκη, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Νίκος Χιωτάκης, το τακτικό μέλος του ΣΟΣΧΕ Χρήστος Θεοδωρόπουλος, ο επικεφαλής του συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Γιώργος Ιωακειμίδης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Ευάγγελος Αλμπανης, Άννα Αντωνίου και Ελένη Αβραμοπούλου, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη και η γενική διευθύντρια του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου.

*Λίγα λόγια για το «Attica Roots Festival»*

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Το «Attica Roots Festival» αποτελεί τη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, η οποία επενδύει στη ζωντανή σχέση με τις ρίζες της μουσικής, διαμορφώνοντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα συνολικά 9 συναυλιών και live εμφανίσεων, από τις 25 Ιουνίου έως και τις 25 Ιουλίου, σε αρχαιολογικούς χώρους, πλατείες και τόπους μνήμης, με όλες τις εκδηλώσεις να είναι ελεύθερες για το κοινό. Πρόκειται για μια διοργάνωση που αντιμετωπίζει την παράδοση ως ενεργό πεδίο έμπνευσης και δημιουργίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τον πλούτο των μουσικών ρευμάτων που μέσα στους αιώνες διασταυρώθηκαν, «ρίζωσαν» και άνθισαν στην Αττική.

Από τη Ρωμαϊκή Αγορά και το Σούνιο, μέχρι την Ελευσίνα, τα Λιπάσματα Δραπετσώνας, το Ζάππειο, τη Δεξαμενή και την πλατεία Κοτζιά, το Λεκανοπέδιο μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό μουσικό χάρτη. Έναν χάρτη όπου συνδυάζονται τα παραδοσιακά τραγούδια, οι λαϊκές μνήμες, οι μελωδίες της Μεσογείου, οι ήχοι της Ανατολής, της Κρήτης, της Σμύρνης, των Βαλκανίων και της αστικής Αθήνας.

Στο πρόγραμμα του φεστιβάλ συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα, όπως η Δήμητρα Γαλάνη με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και την Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, ο Omar Faruk Tekbilek, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, οι Χαΐνηδες, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μάρθα Φριντζήλα με το The Kubara Project, οι Gadjo Dilo και οι Barikada.

*Στο Σούνιο με τη Δήμητρα Γαλάνη το επόμενο μουσικό ραντεβού*

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Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στη Ρωμαϊκή Αγορά, το φεστιβάλ συνεχίζει τη διαδρομή του σε έναν ακόμη εμβληματικό χώρο της Αττικής, επιβεβαιώνοντας τη βασική του επιδίωξη: να συνδέσει τη μουσική εμπειρία με τον τόπο, την ιστορία και τη συλλογική μνήμη. Η επόμενη συναυλία του «Attica Roots Festival» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 21:00, στο αναψυκτήριο του αρχαιολογικού χώρου Σουνίου, όπου η κορυφαία ερμηνεύτρια Δήμητρα Γαλάνη, μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και την Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Κωνσταντίνου, θα παρουσιάσουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη.

Το έργο του αξέχαστου λαϊκού τραγουδιστή, συνθέτη και στιχουργού ακουμπά την ελληνική ψυχή εκφράζοντας τις ανησυχίες του λαού μας. Οι μουσικές του καταβολές, όμως, φτάνουν πολύ βαθύτερα από τα όρια του λαϊκού τραγουδιού κι αυτές ακριβώς θα επιχειρήσει να αναδείξει η συναυλία της Κυριακής.

Χορηγοί επικοινωνίας του φεστιβάλ είναι η Next Step Media Group και η ιστοσελίδα iefimerida.gr, ενώ τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το MEGA.

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Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το «Attica Roots Festival 2026», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: www.atticaroots.gr