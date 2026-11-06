Εύσημα Κομισιόν στην Ελλάδα για το Μεταναστευτικό – Μπρούνερ: «Κάνει πολύ καλή δουλειά»

Ιδιαίτερα θετική ήταν η αξιολόγηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ (Magnus Brunner), για τον ρόλο της Ελλάδας στη διαχείριση του Μεταναστευτικού και την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόοδο της χώρας στις διαδικασίες ελέγχου και καταγραφής στα σύνορα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική.

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«Η Ελλάδα είναι, φυσικά, απίστευτα σημαντική για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ευρώπη και παίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειές μας να περιορίσουμε την παράνομη μετανάστευση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρίνισε, οι ελληνικές προσπάθειες έχουν θετικό αντίκτυπο όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπρούνερ: «Η Ελλάδα κάνει πολύ καλή δουλειά»

Ο Μάγκνους Μπρούνερ στάθηκε ιδιαίτερα στην εφαρμογή των νέων διαδικασιών στα ελληνικά σύνορα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, η Ελλάδα αξιοποιεί αποτελεσματικά τη νέα διαδικασία στα σύνορα, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση των επιστροφών.

«Αυτά είναι πολύ καλά νέα. Η Ελλάδα κάνει πολύ καλή δουλειά και επίσης αυξάνει τις επιστροφές, παρεμπιπτόντως. Και αυτό στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα από την Ελλάδα στον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ καλά νέα», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί σαφή θετική αξιολόγηση της ελληνικής προσπάθειας από τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο.

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Παράλληλα, ο Μπρούνερ επισήμανε ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών-μελών, εφαρμόζοντας τις προβλέψεις που αφορούν τόσο την ευθύνη όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Οι μεταναστευτικές ροές και η πρόκληση της Λιβύης

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρθηκε και στην εξέλιξη των μεταναστευτικών αφίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Όπως σημείωσε, καταγράφεται συνολική μείωση των αφίξεων κατά μήκος της συγκεκριμένης μεταναστευτικής διαδρομής.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα λόγω των αφίξεων από τη Λιβύη.

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«Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, ειδικά λόγω των αφίξεων από τη Λιβύη», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπρούνερ υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τρίτες χώρες, προκειμένου να αποτρέπονται επικίνδυνα ταξίδια προς την Ευρώπη.

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«Για τον λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με τις χώρες εταίρους μας κατά μήκος του ανατολικού διαδρόμου, για να αποτρέψουμε αυτά τα επικίνδυνα ταξίδια – και εκεί, η Ελλάδα είναι οπωσδήποτε εξαιρετικά σημαντική», πρόσθεσε.

Η αναφορά στη Λιβύη δείχνει ότι, παρά τη θετική συνολική αξιολόγηση, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση.

Το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και ο μηχανισμός αλληλεγγύης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Επίτροπος στις προβλέψεις του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Όπως εξήγησε, η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στη λεγόμενη δεξαμενή αλληλεγγύης, μέσω της οποίας προβλέπεται η στήριξη κρατών-μελών που δέχονται αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις.

Ο μηχανισμός αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς συνδέει την ευθύνη των κρατών για τη διαχείριση των αφίξεων με την υποχρέωση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Ο Μπρούνερ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή αυτών των προβλέψεων.

«Η Ελλάδα υλοποιεί επίσης το κομμάτι της ευθύνης και της αλληλεγγύης και αυτό ενισχύει συνολικά το κοινό μας σύστημα και συμβάλλει επίσης στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών», ανέφερε.

Η σημασία της ευρωπαϊκής αξιολόγησης για την Ελλάδα

Οι δηλώσεις του Μάγκνους Μπρούνερ έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέρχονται από τον αρμόδιο Επίτροπο για τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η θετική αξιολόγηση αφορά συγκεκριμένες πτυχές της ελληνικής διαχείρισης, όπως η εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, η αύξηση των επιστροφών και η συμμετοχή στον ευρωπαϊκό μηχανισμό αλληλεγγύης.

Ταυτόχρονα, η αναγνώριση των προκλήσεων από τη Λιβύη αναδεικνύει ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών παραμένει σύνθετο ζήτημα, το οποίο απαιτεί συνεχή συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η τοποθέτηση του Επιτρόπου αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ρόλο της Ελλάδας για τη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος μετανάστευσης και ασύλου.