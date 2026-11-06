Πολεοδομία Κατερίνης: Προφυλακιστέοι τρεις υπάλληλοι – Ελεύθεροι με όρους δύο ιδιώτες μηχανικοί

Τρεις υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης κρίθηκαν προφυλακιστέοι, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών Αρχών.

Αντίθετα, δύο ιδιώτες μηχανικοί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών λειτουργών.

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Η απόφαση αποτελεί νέα σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον λόγω των καταγγελλόμενων παράνομων παρεμβάσεων σε πολεοδομικές υποθέσεις και των συνομιλιών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Πολεοδομία Κατερίνης: Η απόφαση για τους πέντε κατηγορουμένους

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η απόφαση για τους πέντε κατηγορουμένους διαμορφώθηκε ως εξής:

Τρεις υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης: Κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Δύο ιδιώτες μηχανικοί: Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στους δύο ιδιώτες μηχανικούς επιβλήθηκαν συγκεκριμένα:

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα.

Οι περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, ενώ η προσωρινή κράτηση των τριών υπαλλήλων δεν συνιστά απόφαση επί της ενοχής τους.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τις «ταρίφες» και τα αυθαίρετα

Η υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα μετά τις αποκαλύψεις για συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και φέρονται να αποτυπώνουν τον τρόπο λειτουργίας του ερευνώμενου κυκλώματος.

Όπως είχε αποκαλύψει το DEBATER, σε μία από τις συνομιλίες ακούγεται η χαρακτηριστική φράση «Εφτά εσύ, εφτά εγώ», η οποία εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις καταγγελλόμενες οικονομικές συναλλαγές.

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Διαβάστε αναλυτικά το προηγούμενο ρεπορτάζ του DEBATER: Πολεοδομία Κατερίνης: «Εφτά εσύ, εφτά εγώ» – Οι διάλογοι για τις «ταρίφες» και τα αυθαίρετα.

Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζουν οι δικαστικές Αρχές και η αποδεικτική τους σημασία θα κριθεί κατά την εξέλιξη της υπόθεσης.

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«Όλοι συμμορία είναι» – Οι συνομιλίες που μπήκαν στο μικροσκόπιο

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλοι διάλογοι, οι οποίοι έχουν προκαλέσει αίσθηση για το περιεχόμενό τους.

Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα καταγράφεται η φράση «Όλοι συμμορία είναι, το οικόπεδο είναι μέσα στην παρανομία», σε συνομιλία που σχετίζεται με πολεοδομική υπόθεση.

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Το περιεχόμενο αυτών των επικοινωνιών εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο βαθμό συνδέεται με τις αποδιδόμενες πράξεις.

Περισσότερα για το περιεχόμενο των συνομιλιών στο ρεπορτάζ του DEBATER: «Όλοι συμμορία είναι, το οικόπεδο είναι μέσα στην παρανομία» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι.

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Είχαν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων υπαλλήλων

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας είχε προηγηθεί η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τεσσάρων υπαλλήλων της Πολεοδομίας Κατερίνης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε αναδειχθεί σε προηγούμενο δημοσίευμα του DEBATER, καθώς οι οικονομικές συναλλαγές και η περιουσιακή κατάσταση εμπλεκόμενων προσώπων αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.

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Η νέα απόφαση για την προφυλάκιση των τριών υπαλλήλων και την απελευθέρωση των δύο ιδιωτών μηχανικών με περιοριστικούς όρους αποτελεί το τελευταίο στάδιο της δικαστικής εξέλιξης που έχει γίνει γνωστό.

Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση, με τους κατηγορουμένους να διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας.