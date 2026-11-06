Εθνική Γαλλίας: Επιστρέφουν στους «τρικολόρ» οι Μπαπέ, Τσουαμενί και Κονατέ

Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Ορελιέν Τσουαμενί κι ο Ιμπραΐμα Κονατέ, οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους, επιστρέφουν στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, όπως και ο Μάρκους Τουράμ, ενόψει των δύο τελευταίων αναμετρήσεων του Nations League. Παράλληλα, ο επιθετικός Πάμπλο Παγκίς κλήθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των «τρικολόρ».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν, ανακοίνωσε την Παρασκευή (6/11) τις επιλογές του για τα παιχνίδια απέναντι στην Ιταλία και την Τουρκία, τα οποία θα διεξαχθούν στις 12 και τις 15 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη στο Μιλάνο, ενώ η δεύτερη θα φιλοξενηθεί στο Μπορντό.

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Η επιστροφή των Μπαπέ, Τσουαμενί και Κονατέ αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τη γαλλική ομάδα, καθώς και οι τρεις είχαν μείνει εκτός λόγω τραυματισμών. Στις επιλογές του Ζιντάν βρίσκεται ξανά κι ο Μάρκους Τουράμ, ενώ ξεχωρίζει η παρθενική παρουσία του Πάμπλο Παγκίς.

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της, έχοντας συγκεντρώσει τρεις νίκες και μία ισοπαλία στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Χρειάζεται, μάλιστα, μόλις έναν βαθμό στις δύο εναπομείνασες αναμετρήσεις για να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ