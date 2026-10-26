“Καμπανάκι” για το μεταναστευτικό: Αυξημένες ροές από την Λιβύη στην Ελλάδα – Εργαλειοποίηση “βλέπει” η φον ντερ Λάιεν

«Καμπανάκι κινδύνου» στα στελέχη της Ελληνικής κυβέρνησης και κατ’ επέκταση στους Ευρωπαίους εταίρους «χτυπάει» η δραματική αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την Λιβύη προς την χώρα μας μέσω της Κρήτης. Αφορμή για την αναζωπύρωση της ανησυχίας για μια ορατή υβριδική απειλή για τα σύνορα της Ευρώπης, αποτελούν τα αμείλικτα στοιχεία των μεταναστών που διασώθηκαν από στελέχη του λιμενικού σε διάστημα μόλις ενός τριημέρου και συγκεκριμένα από τις 19 Οκτώβριο έως και την 23η Οκτωβρίου. Το διάστημα αυτό, διασώθηκαν 1.300 μετανάστες.

20.000 μετανάστες σε 10 μήνες

Σύμφωνα με τον υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, τους πρώτους δέκα μήνες του τρέχοντος έτους, στην χώρας μας έφτασαν περισσότεροι από 20.000 μετανάστες, με την αύξηση των ροών από «καραβάνια» μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη από την Λιβύη, να διαπιστώνεται από τον περασμένο Αύγουστο.

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Αυστηροποίηση των μέτρων για τους μετανάστες

Στην κυβέρνηση επιχειρούν να αποτρέψουν εικόνες ανεξέλεγκτων ροών από μετανάστες που θα επιχειρήσουν να κάνουν, με την βοήθεια δουλεμπορικών κυκλωμάτων, «απόβαση» στα παράλια της Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ενίσχυση των συνόρων με την συνδρομή ομάδων ταχείας επέμβασης της Frontex, δυνατότητα κράτησης των μεταναστών σε κλειστές δομές, ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής, όσων μεταναστών δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, αλλά και προσωρινής αναστολής εξέτασης αιτημάτων ασύλου για όσους εισέρχονται παράνομα στην χώρα, για διάστημα έως και 30 ημερών.

Έντονες αντιδράσεις για τις δομές στην Κρήτη

Η ασφυκτική πίεση που δέχεται η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές, προκαλούν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Ήδη από τις 23 Σεπτεμβρίου κάτοικοι στο Ηράκλειο, είχαν προχωρήσει στον συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Μοιρών – Ηρακλείου. Παράλληλα, αρνητικοί στην δημιουργία μεταναστευτικών δομών, είναι οι κάτοικοι σε Ηράκλειο, Χανιά και Ιεράπετρα. Παρά τις αντιδράσεις τους, αποφασίστηκε η δημιουργία δυο δομών φιλοξενίας, μια στην Αγυιά Χανίων και μια στους Αθανάτους Ηρακλείου.

Εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού «βλέπει» η φον ντερ Λάιεν

Τον «κώδωνα του κινδύνου», έκρουσε προ ημερών με την σειρά της και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κάλεσε τους ηγέτες των Ευρωπαϊκών κρατών, να υιοθετήσουν αυστηρότερα μέτρα κατά της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός πλαισίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του οργανισμού φύλαξης συνόρων του μπλοκ. Με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως εργαλείο αποσταθεροποίησης της Ένωσης.