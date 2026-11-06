Ευρωπαίος επίτροπος για τη μετανάστευση: “Η Ελλάδα κάνει πολύ καλή δουλειά – Αυξάνει τις επιστροφές και στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο”

Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού από την Ελλάδα και την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σχεδόν πέντε μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ στις Βρυξέλλες.

Ο Επίτροπος ερωτήθηκε σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη χώρα μας, ειδικότερα ως προς τις διαδικασίες ελέγχου και καταγραφής στα σύνορα, αλλά και για τις βελτιώσεις που έχουν καταγραφεί σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Απαντώντας, ο Μπρούνερ υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι η συμβολή της έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Ελλάδα είναι, φυσικά, εξαιρετικά σημαντική για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ευρώπη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις συνολικές προσπάθειές μας να περιορίσουμε την παράτυπη μετανάστευση. Αυτό, όπως και στην περίπτωση της Ιταλίας, έχει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναγνώρισε ότι, παρά τη συνολική μείωση των αφίξεων στην Ανατολική Μεσογειακή οδό, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερη την αύξηση των αφίξεων από τη Λιβύη. «Παρότι συνολικά οι αφίξεις κατά μήκος της Ανατολικής Μεσογειακής οδού έχουν μειωθεί, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, ιδιαίτερα λόγω των αφίξεων από τη Λιβύη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες-εταίρους κατά μήκος της ανατολικής διαδρομής, προκειμένου να αποτρέψει επικίνδυνα μεταναστευτικά ταξίδια.

Αναφερόμενος στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ο Μπρούνερ επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα έχει, όπως και την προηγούμενη χρονιά, πρόσβαση στη δεξαμενή αλληλεγγύης. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αξιοποίηση της νέας συνοριακής διαδικασίας από τις ελληνικές αρχές και την αύξηση των επιστροφών. «Η Ελλάδα αξιοποιεί αποτελεσματικά τη νέα συνοριακή διαδικασία. Αυτό είναι πολύ θετικό νέο. Η Ελλάδα κάνει πολύ καλή δουλειά και αυξάνει επίσης τις επιστροφές», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως υπογράμμισε, η στάση αυτή στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, ενώ παράλληλα ενισχύει την αξιοπιστία της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση. «Η Ελλάδα ανταποκρίνεται τόσο στο σκέλος της ευθύνης όσο και σε εκείνο της αλληλεγγύης. Αυτό ενισχύει συνολικά το κοινό μας σύστημα και συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών-μελών», κατέληξε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.