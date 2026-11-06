Κορινθιακός: Αγωνία για 26χρονο που αγνοείται μετά από ερασιτεχνική κατάδυση – Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού

Συναγερμός έχει σημάνει στον Κορινθιακό Κόλπο για τον εντοπισμό ενός 26χρονου Έλληνα, ο οποίος αγνοείται μετά τη μετάβασή του για ερασιτεχνική κατάδυση στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Στέρνας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

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Στις έρευνες συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Κορινθιακός: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 26χρονο

Η επιχείρηση επικεντρώνεται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Στέρνας στον Κορινθιακό Κόλπο, όπου ο 26χρονος είχε μεταβεί για ερασιτεχνική κατάδυση.

Οι δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί πραγματοποιούν έρευνες με στόχο τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ο εντοπισμός του 26χρονου, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του.

Οι έρευνες συνεχίζονται.