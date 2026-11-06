Τάκης Θεοδωρικάκος: Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αυτό κάνουμε

«Δεν θα γίνει ανεκτή αισχροκέρδεια με αφορμή την αύξηση του κόστους» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 FM ενώ πρόσθεσε πως οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και οι επιχειρήσεις που παρανομούν θα βρίσκονται αντιμέτωπες με αυστηρές κυρώσεις, και σημείωσε πως η η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ως πολιτεία να εμποδίσουμε αυξήσεις αισχροκέρδειας. Μια αύξηση που οφείλεται σε κατακόρυφη αύξηση του κόστους δεν μπορείς να την εμποδίσεις. Μας ενδιαφέρει να συνεχίσουν να υπάρχουν οι επιχειρήσεις, να δουλεύουν, να λειτουργούν, να έχουν κέρδη, να πληρώνουν τους εργαζόμενους, να λειτουργεί η οικονομία. Αλλά, εάν κάποιος, με αφορμή ότι υπάρχει πρόβλημα με την αύξηση του κόστους, αυξάνει τα ποσοστά κέρδους, αυτό είναι πρόβλημα και αυτός είναι ο λόγος που θα εισηγηθώ στην κυβέρνηση να ληφθούν κάποια ξεχωριστά μέτρα γύρω από αυτό, τα οποία προετοιμάζουμε μαζί με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή. Θέλω να σας πω ότι δεν θα γίνει ανεκτή αισχροκέρδεια με αφορμή την αύξηση του κόστους. Επαναλαμβάνω, μερικές ανατιμήσεις θα είναι λογικές, γιατί σχετίζονται με αύξηση του κόστους, αλλά ανατιμήσεις που θα σχετίζονται με αύξηση του ποσοστού κέρδους δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές αυτή την περίοδο», ξεκαθάρισε.

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Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί βασική προτεραιότητα, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης, ενώ αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των ελέγχων, στα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, αλλά και στα μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων σε ένα κλίμα διεθνούς αβεβαιότητας εξαιτίας των δύο πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη γειτονιά μας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ρωτήθηκε για τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και το πώς επηρεάστηκαν από την οικονομία. «Χωρίς αμφιβολία, η οικονομία παίζει πάντοτε ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε χώρα. Και προφανώς αυτό ισχύει στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι δύο πόλεμοι, αλλά ιδίως σε ό,τι αφορά την Αμερική, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχει πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην τσέπη των Αμερικανών πολιτών. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην τσέπη και όλων των Ευρωπαίων πολιτών, περιλαμβανομένων των Ελλήνων, και σε ολόκληρη τη Γη, καθώς η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για να γίνονται επενδύσεις και να υπάρχουν δουλειές.

Επίσης, το κόστος των προϊόντων πολλαπλασιάζεται και γι’ αυτό δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ακρίβειας στη ζωή των πολιτών. Ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό που αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα και κάνουμε μια σειρά παρεμβάσεις προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε».

Απαντώντας στην κριτική της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνης Κουφονικολάκου, η οποία τόνισε ότι δεν έχει προκύψει κάτι ουσιαστικό για τους καταναλωτές από τις συναντήσεις με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στους αυστηρούς ελέγχους που έχουν γίνει και είναι οι πιο αυστηροί στα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Τόνισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες έλεγχοι, έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 25 εκατ. ευρώ για παραβιάσεις της νομοθεσίας και του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ενώ διαβεβαίωσε ότι «εισπράχθηκαν όλα τα πρόστιμα μέχρι το τελευταίο ευρώ». Για το πλαφόν τόνισε μάλιστα πως είναι ένα μέτρο που δεν τόλμησε να πάρει ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις προσπάθειες για τη συγκράτηση των τιμών, αναφερόμενος στη συμφωνία κυρίων με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας αφορά περίπου 1.100 κωδικούς βασικών προϊόντων για το ελληνικό νοικοκυριό και αποσκοπεί στη διατήρηση προσιτών τιμών για όλους τους καταναλωτές. Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την αγορά, διευκρινίζοντας ότι η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτεί συνδυασμό ελέγχων, θεσμικών παρεμβάσεων και υπεύθυνης στάσης από τις επιχειρήσεις.

Έγινε επίσης αναφορά στις εορταστικές προσφορές και στις εκπτώσεις που μπορούν να προσφέρουν οι επιχειρήσεις. Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι ζητούμενο είναι οι καταναλωτές να έχουν πραγματικό όφελος, μέσα από μεγαλύτερα ποσοστά εκπτώσεων και ειδικά πακέτα προϊόντων. «Έχω ζητήσει και γίνεται μια σοβαρή προεργασία, ώστε με μεγαλύτερα ποσοστά εκπτώσεων να υπάρξουν εκπτωτικά πακέτα προς τους καταναλωτές την περίοδο των εορτών, ώστε να μην υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην μπορεί να απολαύσει αυτά που πρέπει τις ημέρες των εορτών. Αυτά θα τα δείτε στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο μιας συνολικής εθνικής πρωτοβουλίας. Στις γιορτινές ημέρες θα υπάρξει ένα πακέτο με υψηλά ποσοστά εκπτώσεων, το οποίο θα ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή, όταν ολοκληρώσει όλη αυτή τη διαδικασία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Μιλώντας για τις εκλογές, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στον στόχο της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. «Θεωρώ θεμιτή τη φιλοδοξία μας να έχουμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, καθώς διασφαλίζει σταθερή πορεία για την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία δικαιούται να έχει αυτόν τον στόχο και θα πρέπει να τον πετύχουμε. Προσωπικά πιστεύω ότι, με την κατάλληλη πολιτική στρατηγική, είναι εφικτός. Το σημαντικότερο είναι να απευθυνθούμε και στα τμήματα της κοινωνίας που δοκιμάζονται και δυσκολεύονται, αποδεικνύοντας ότι παραμένουμε κοντά στους πολίτες», επισήμανε.

Τέλος, αναφερόμενος στο πολιτικό κλίμα και στον δημόσιο διάλογο, υπογράμμισε την ανάγκη να περιοριστεί η ένταση και η τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση. Όπως σημείωσε «η Ελλάδα πρέπει να αφήσει πίσω της τον τοξικό πολιτικό λόγο και τους τεχνητούς διχασμούς» και να επικεντρωθεί στις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει προς όφελος όλης της κοινωνίας.