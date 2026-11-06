Ανδρουλάκης: “Σταθερές παραγωγικές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και την ενέργεια”

Στη Μεγαλόπολη περιόδευσε το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης όπου σε συνάντησή του με φορείς και κατοίκους της περιοχής αναφέρθηκε στο ζήτημα της απολιγνιτοποίησης, καταλογίζοντας τις ευθύνες των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

«Υπάρχουν ευθύνες και για την ταχύτητα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να κάνει την απολιγνιτοποίηση αλλά και γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου δεν διαπραγματεύτηκε σωστά προκειμένου να πάρει η Ελλάδα κονδύλια, που πήραν άλλες ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε και προσέθεσε: «Ο ρυθμός απολιγνιτοποίησης έπρεπε να συνδεθεί με τις επενδύσεις τις τοπικές, τις ενεργειακές σε δίκτυα πανελλαδικά και σε αποθήκευση. Γιατί δεν έγινε; Γιατί επέλεξαν η απολιγνιτοποίηση να φέρει πράσινη μετάβαση με ανανεώσιμες πηγές που ιδιοκτήτες δεν είναι ούτε οι δήμοι, ούτε οι συνεταιρισμοί, ούτε οι παραγωγοί, ούτε οι τοπικές κοινωνίες, αλλά οι ολιγάρχες».

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Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού, χθες από τη Μεγαλόπολη, ότι θα ανοίξουν θέσεις εργασίας σε έργα που θα γίνουν στην περιοχή. «Αυτές οι θέσεις εργασίας, μόλις ολοκληρωθεί το έργο, τελειώνουν. Το ΙΟΒΕ σε μελέτη του εκτιμά ότι ως το 2029 θα χαθούν 3.100 θέσεις εργασίας άμεσα και έμμεσα. Πώς θα αντικατασταθούν; Με έργα που θα δώσουν πρόσκαιρα εργασία και μετά θα ξαναστείλουν τον κόσμο στην ανεργία; Απαιτούνται, λοιπόν, σοβαρά φορολογικά κίνητρα για να γίνουν μόνιμες παραγωγικές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και την ενέργεια, που θα δημιουργήσουν μόνιμες θέσεις εργασίας», υπογράμμισε.

Είπε ότι «η Μεγαλόπολη μπορεί και πρέπει να παραμείνει ένα σημαντικό ενεργειακό κέντρο, αλλά με διαφορετικό παραγωγικό πρότυπο: με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση, νέες ενεργειακές τεχνολογίες, παραγωγή εξοπλισμού και ενεργειακές υποδομές». «Ανάπτυξη δηλαδή που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους. Οι εκτάσεις των ορυχείων και των παλαιών ενεργειακών εγκαταστάσεων αποτελούν κι αυτές ενεργειακό κεφάλαιο, αναπτυξιακό κεφάλαιο. Πρέπει λοιπόν να αποκατασταθούν και να αξιοποιηθούν με ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, με σαφείς χρήσεις γης, υποδομές για να διευκολύνουν την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων» σημείωσε.