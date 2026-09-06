Σκληρή απάντηση Σαμαρά στον Μητσοτάκη: «Δεν είναι αυτή η παράταξη – Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη»

Με μία ιδιαίτερα σκληρή on camera δήλωση απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την αιχμή που άφησε ο πρωθυπουργός εναντίον του κατά τη συνέντευξη Τύπου στην 90ή ΔΕΘ.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέστρεψε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο τη φράση περί «τεχνογνωσίας» όσο και την αναφορά στην υστεροφημία του, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους στην αντιπαράθεση των δύο ανδρών.

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«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς.

«Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης»

Συνεχίζοντας την απάντησή του, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην εσωκομματική εκλογή του από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και στους 800.000 πολίτες που είχαν συμμετάσχει στη σχετική διαδικασία.

«Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης», σημείωσε.

Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά ήρθε ως άμεση απάντηση στο «καρφί» του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι ο Αντώνης Σαμαράς «διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας», εκφράζοντας την ελπίδα «αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει». Παράλληλα, τον είχε καλέσει να σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του.

«Ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία»

Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και του καταλόγισε βαριές πολιτικές ευθύνες σε μια σειρά από πεδία, από την οικονομία και την εξωτερική πολιτική έως τις υποκλοπές, τα Τέμπη και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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«Ας ανησυχεί, λοιπόν, για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην Ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και, βέβαια, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του Χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Δεν είναι αυτή η παράταξη»

Ο Αντώνης Σαμαράς ολοκλήρωσε τη δήλωσή του με μία φράση που αποτυπώνει το βάθος της πολιτικής ρήξης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

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«Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».

Η νέα, δημόσια σύγκρουση δείχνει ότι οι σχέσεις των δύο πρώην αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο, με τον Αντώνη Σαμαρά να επιλέγει αυτή τη φορά να απαντήσει άμεσα, προσωπικά και σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους.