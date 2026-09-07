ΠΑΣΟΚ: “Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πια καμία σχέση με το Κέντρο”

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πια καμία σχέση με το Κέντρο. Το Κέντρο δεν θέλει ούτε ολιγοπώλια ούτε ακρίβεια ούτε υπερφορολόγηση», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Σχολίασε πως «ο πρωθυπουργός, χθες πρώτη φορά, ομολόγησε ότι τελικά δεν είναι ο πρωθυπουργός που μόνο μείωνε φόρους αλλά ότι υπερφορολόγησε τους επαγγελματίες το 2023 και ψάχνει να βρει λύσεις». Ρώτησε αν είναι κεντρώα πολιτική «η έμμεση φορολογία που ζει η ελληνική οικογένεια» και «το να μην υπάρχει πραγματικός και ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά και να κυριαρχούν η ασυδοσία και τα καρτέλ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, περιέγραψε τα εξής δύο πολιτικά σενάρια: «Ή θα έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνεργασία με τον κ. Σαμαρά, την κα Λατινοπούλου και τον κ. Βελόπουλο -σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας- ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και κάποιο άλλο κόμμα που θα στηρίξει το πρόγραμμά μας».

Στον απόηχο του πακέτου των μέτρων που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι πολύ αγχωμένος διότι ξεφουσκώνει ο εκλεκτός του». Προσέθεσε πως «φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ, που έχουν κοινή ατζέντα σε κάποια πράγματα – δεν θέλουν 13ο μισθό και 13η σύνταξη, δεν επιθυμούν επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, δεν βάζουν κανόνες για τα funds και είναι κατά της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα». Τόνισε ότι αντιθέτως το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική πολιτική.

Παράλληλα άσκησε έντονη κριτική στον κ. Μητσοτάκη με επίκεντρο την αγοραστική δύναμη των πολιτών, την ανάπτυξη και την κατάσταση στον αγροτικό κόσμο. Είπε πιο συγκεκριμένα ότι «η ΝΔ μιλάει για τετραετία ανάπτυξης ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα δεν άφησε κανένα αναπτυξιακό αποτύπωμα» και ότι «ο πρωθυπουργός έρχεται και λέει ότι θα κάνει αυτά που δεν έκανε οκτώ χρόνια και δεν πείθει κανέναν». Έθεσε τα ερωτήματα: «Το γεγονός ότι είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη μετά από 7 χρόνια της κυβέρνησης, είναι θετικό; Το γεγονός ότι έχουμε ανάπτυξη που δεν υπερέβη ποτέ το 3%, ενώ η Ισπανία και η Ολλανδία μετά την κρίση πήγανε στο 7 % – χωρίς να λάβουν τα δισ. που έλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη;». Επιπλέον ρώτησε αν ο κ. Μητσοτάκης που έκανε λόγο για «κίτρινη κάρτα» στο ζήτημα των αγροτών, τη βγάζει στον εαυτό του, σημειώνοντας: «Ποιος φταίει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον κανονισμό του ΕΛΓΑ; Όλα αυτά ήταν ήδη στο πρόγραμμά του από το 2019. Ποιος τον εμπόδισε επτά χρόνια να υλοποιήσει αυτές του τις δεσμεύσεις;».

Ενόψει της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το προσεχές Σαββατοκύριακο, ο κ. Τσουκαλάς έβαλε στο τραπέζι το ζήτημα της παραγωγής πλούτου και της κοστολόγησης των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Σημείωσε ότι μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα απαντήσει στο «πώς θα παραχθεί πλούτος και όχι να παρακολουθούμε μόνο το μοίρασμα των εσόδων από την υπερφορολόγηση». Τόνισε ότι τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως κοστολογημένα και πως «αντιθέτως, ο πρωθυπουργός μοιάζει ανακόλουθος καθώς πριν δύο μήνες όταν το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για επαναφορά της 13ης σύνταξης εκείνος έλεγε ότι υπάρχει μόνο 1 δισ. στα ταμεία και χθες ο ίδιος άνθρωπος μοίρασε 2,2 δισ. ευρώ». «Αυγάτισαν σε ένα μήνα;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι «το πρόγραμμα που παρουσίασε χθες ο πρωθυπουργός δεν είναι 2,2 δισ. ευρώ, όπως μας είπε – είναι πολύ παραπάνω». «Μονά – ζυγά δικά του τα θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Θα κοστολογεί τους άλλους με ψευδή στοιχεία αλλά όταν η αντιπολίτευση θα κάνει προτάσεις τότε θα λέει ότι έχουν μεγαλύτερο κόστος», σχολίασε.